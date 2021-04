Tensión política tras las burlas de Vox sobre la amenaza de muerte a Iglesias – Télam

Iglesias abandon un debate radial

El lder de la formacin espaola Unidas Podemos, Pablo Iglesias, abandon un debate radial junto a otros candidatos a gobernar Madrid, despus de que el partido ultraderechista Vox se burlara e incluso pusiera en duda la veracidad de las amenazas de muerte contra l y su familia, lo que tensa an ms la situacin poltica de cara a unas elecciones relevantes para el tablero nacional.

“Los espaoles ya no nos creemos nada de este Gobierno. Si usted es tan valiente, levntese y lrguese”, dijo Roco Monasterio, la candidata de Vox, al inicio del debate en la Cadena SER, en el que se invit a los postulantes a solidarizarse con el dirigente que renunci recientemente al cargo de vicepresidente segundo para presentarse al Ayuntamiento de la capital espaola.

“Esto no es aceptable”, respondi por su parte Iglesias, que recibi una amenaza de muerte escrita en una carta dirigida a l y su familia, acompaada de cuatro proyectiles calibre 7.62 completos, en medio de una tensa campaa de cara a las elecciones del 4 de mayo.

El candidato del partido de izquierda comunic a la moderadora que abandonara el estudio si Monasterio no se retractaba de sus palabras, recogi la agencia de noticias Sputnik.

“Si no se retracta y permite que siga en este debate, creo que ests cometiendo un error, blanqueando que esta gente pueda estar aqu defendiendo cosas que van en contra de la democracia”, indic Iglesias, que finalmente abandon su asiento y agreg: “No vamos a debatir con la ultraderecha”.

En ese momento, la moderadora del debate, la periodista Angels Barcel, reprendi a la candidata de Vox al afirmar que los demcratas “escuchan las opiniones de todo el mundo”, y le pidi a Iglesias volver a la mesa para “responder a la provocacin de la ultraderecha”.

Iglesias se neg y el debate continu sin su participacin. “Estamos mejor ahora, ha salido huyendo, igual que ha salido del Gobierno huyendo”, continu provocando la candidata de la ultraderecha.

La direccin nacional de Vox respald el accionar de su candidata para Madrid: “No llores, Pabln”, pidi la secretaria general de la agrupacin en el Congreso, Macarena Olona.

Iglesias, que aspira a la jefatura de Gobierno de la capital espaola, denunci ayer que recibi una carta de amenazas acompaada con cuatro proyectiles de bala

El Ministerio del Interior ha recibido una carta dirigida a mi con amenazas de muerte hacia m y hacia mi familia. El sobre contena 4 balas de Cetme. pic.twitter.com/yquNIed7pV Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 22, 2021

“Pablo Iglesias Turrin. Has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y t estis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota”, dice el texto que recibi el dirigente, que lo public en su cuenta de la red Twitter junto a una foto con las cuatro balas y el sobre a su nombre.

Adems de Iglesias, recibieron sobres con amenazas y fusiles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, Mara Gmez.

Si bien despus de que Iglesias abandonara el estudio el debate sigui adelante, finalmente otros candidatos precipitaron su fin de forma anticipada como muestra de solidaridad.

“Yo me he quedado por respeto a la democracia y porque el odio no puede silenciar a la democracia. Yo pensaba que el seor Iglesias iba a volver”, dijo el candidato del partido socialista, ngel Gabilondo, quien anunci su decisin de abandonar el debate al sealar que haba que apoyar a “los amenazados”.

Lo mismo hizo Mnica Garca, candidata de la formacin progresista Ms Madrid, quien calific lo sucedido como de “extrema gravedad”.

“Yo no quiero pasar un minuto ms con usted”, dijo Mnica Garca, refirindose a la candidata de Vox.

Por su parte, Edmundo Val, candidato de la formacin liberal Ciudadanos, pidi a sus interlocutores no levantarse de la mesa para “no hacer el juego” a Monasterio, a lo que la candidata de Ms Madrid respondi que “no se puede dar un debate cuando alguien est chillando y apaleando sistemticamente a la democracia”.

El debate no cont con la participacin de la candidata del Partido Popular, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Daz Ayuso, que encabeza las encuestas, aunque sin mayora suficiente para gobernar en solitario, lo que abre la puerta a un posible pacto para hacerlo con Vox.

A nivel nacional, la vicepresidenta primera del Gobierno espaol, Carmen Calvo, dijo que “no se parar hasta encontrar a los responsables” de las amenazas.

En un tono similar se expres el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no obstante pidi paciencia porque “los hechos son recientes” y es necesario “dejar que las investigaciones transcurran adecuadamente”.