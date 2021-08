Tenso cruce entre el diputado Luis Petri y Aníbal Fernández – NCN

Un tenso cruce se registró en las redes sociales entre Aníbal Fernández y el diputado nacional Luis Petri (UCR), quienes se tiraron los libros por la cabeza luego de que Alberto Fernández afirmara que no hubo delito en el cumpleaños de Fabiola Yañez porque nadie se contagió de covid-19. El diputado de Juntos por el Cambio criticó esa apreciación y Aníbal Fernández lo mandó a estudiar, pero recibió una respuesta contundente.

«Soy abogado penalista desde hace muchísimo tiempo. Y también doy clases en la facultad de Abogacía. Lo que investiga la justicia federal es lo que se llama un Delito de Peligro Abstracto. Por lo tanto, como está probado que no hubo contagios durante el brindis, no hay configuración de la figura penal», afirman que dijo Alberto Fernández a sus colaboradores.

«Es un delito de peligro abstracto, no importa el resultado, basta con incumplir la medida sanitaria para que se cometa el delito y eso hizo usted precisamente en la fiesta. Debería saberlo como Profesor de Derecho Penal y lo sabe. Pero nos toman por tontos», salió a contestar Petri en las redes sociales.

Justamente, ese comentario fue el que le dio pie a Aníbal Fernández que salió a polemizar con Petri. «Para corregir, primero hay que estudiar. No hay delito sin lesividad porque el derecho penal es de acto. Los delitos de peligro adelantan el momento punitivo a la realización del resultado lesivo, pero eso no implica que pueda condenarse a una persona si no existe peligro para el bien jurídico tutelado«, manifestó Fernández.

«Si sale a rebatir al Presidente debería profundizar. Además para que exista delito, desde Beccaria a la fecha debe mediar acción típica anti jurídica y culpable», adhirió Aníbal y luego cerró con una chicana contra Mauricio Macri y su supuesta «mesa judicial». «No hay culpa sin declaración judicial. Con buen tino, la Cámara Federal de los jueces macristas Irurzun, Bruglia y Bertuzzi vienen aplicando el principio de oportunidad en el marco de estos procesos«, subrayó.

Pero la pelea no terminó ahí. Petri redobló la apuesta y acusó a Aníbal Fernández de «estudiar de apuntes».

«Si no hubieses estudiado de apuntes, sabrías que lo que estas diciendo es de una brutalidad supina. Te recomiendo leas a Roxin quien te va a poder desburrar y explicarte la diferencia entre delitos de peligro concreto y abstracto, algo que se ve no te quedó claro en la facultad», finalizó con una cita sobre la diferencia entre los delitos de peligro concreto y abstracto.