Tercer récord consecutivo de contagios en el Reino Unido: más de 93.000 casos

Reino Unido registró este viernes por tercer día consecutivo un récord de contagios de Covid-19, con 93.045 nuevos casos registrados en 24 horas, según cifras de las autoridades sanitarias.

El país, que según el primer ministro Boris Johnson afronta un «tsunami» debido a la variante Ómicron, es uno de los más castigados del mundo por la pandemia, con 147.048 muertos, 111 reportados en el balance de este viernes.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó que Ómicron ya es la variante dominante en esa nación.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79

On Friday 17 December, 93,045 new cases and 111 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK. pic.twitter.com/X56DMd1EKI

— UK Health Security Agency (@UKHSA) December 17, 2021