Teresa García: «Cristina no se va a correr de la conducción del proyecto»

Teresa García, senadora provincial (FdT), declaró que si la candidata del peronismo no es Cristina Kirchner, merece serlo alguien que tenga claro que lo importante es definir qué hacer con el pago al FMI y con el Poder Judicial. «Ganar una elección sin tener claro qué vamos a hacer no tiene demasiado sentido», manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo impactó puertas adentro del Grupo de Ensenada la carta de la Vicepresidenta?

Impactó a la salida del Congreso Nacional del PJ, a todo el peronismo nacional, y a todas las provincias. Ahí estamos quienes somos compañeros, integrantes de la mesa de Ensenada. Estamos llevando adelante este intento de movilización permanente del Frente de Todos y fue un impacto importante.

Igualmente, quiero decir que para mí fue una ratificación de lo que ella planteó en diciembre. Ella no será rehén de decisiones del Poder Judicial, como las que hemos visto la semana pasada con Tucumán y San Juan, y la amenaza ahora con Formosa sobre Gildo Insfrán.

Me parece que la lectura que hay que hacer es que este Poder Judicial, esta Corte, con las decisiones que tomó y otras que no toma, respecto a la investigación del intento de asesinato, lo que dice por debajo de la línea es «yo levanto la elección cuando quiero, suspendo candidatos cuando quiero, y los repongo cuando quiero».

Porque repuso las elecciones en Tucumán sin opinar sobre la cuestión de fondo, cuando las había suspendido 48 horas antes de la veda electoral. Y la fundamentación era justamente la cuestión de fondo, la habilidad o inhabilidad de un dirigente para ser candidato.

Cuando repuso la elección no opinó de la cuestión de fondo, con lo cual uno solamente puede interpretarlo como un hecho político por parte de la Corte.

¿Cómo imagina y le gustaría que se resuelvan las candidaturas a nivel presidencial?

Si no es Cristina, que es la única que encarna lo que nuestro sector pretende para este país, tienen que discutir en una tarde, que no lleva más de tres horas. No es una Asamblea ni un programa de 500 páginas, el peronismo tiene que resolver qué haremos con el pago del Fondo Monetario y con los recursos naturales (que hoy están siendo observados con garras por el FMI).

También qué vamos a hacer con el ingreso, que hoy tenemos una transferencia hacia el sector de la Capital de prácticamente el 10% del ingreso del trabajo, y nos encontramos con los trabajadores en blanco, pobres, que no llegan a fin de mes.

Y fundamentalmente qué haremos con la Justicia, porque quien crea que el 12 de diciembre las cosas cambian se equipa, el Poder Judicial va a seguir funcionando de la misma manera.

Ayer escuché a Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia, decir que el tema de la justicia es el tema central a resolver, porque ya todos sabemos cómo son los golpes de Estado y los golpes destituyentes modernos.

Así que quienes mejor representen esto que yo le digo, merecerán ser los candidatos por el peronismo. Cristina Kirchner no se va a correr de la conducción del proyecto, así que muchos de nosotros estaremos muy alerta al cumplimiento del contrato electoral, que en esta primera temporada no se ha logrado, y espero que no haya una segunda temporada de estas características.

¿Se imagina compitiendo en las PASO personas que representen la idea de la Vicepresidenta, con otros candidatos que puedan representar a los demás componentes del Frente de Todos?

No sé quiénes serán los exponentes de los sectores internos, honestamente no lo sé. He visto que Agustín Rossi y Juan Grabois ratifican su voluntad de serlo. Hay varios, incluso Wado de Pedro. Pero, no sé si la manera ideal es la PASO, lo dije con anterioridad. Me parece que las PASO son un problema en una sociedad que no llega a fin de mes, que tiene los problemas que tiene.

Pero es una ley que está establecida y quien insistió con la PASO fue Alberto Fernández. Le dijimos que estamos dispuestos a ir, pero para mí, la resolución ideal es ir con un solo candidato.

Porque las PASO no sirven para discutir dirigentes, tiene que servir para discutir un modelo, la mirada que tenemos desde un sector u otro. Por eso me parece tan importante una discusión previa.

¿Podría ser que esas PASO representaran las diferentes ideas y que no simplemente los candidatos sean significantes de sí mismos sino de sus ideas?

Esa es la idea, ese es el sentido que tiene la PASO en este momento.

En ese caso, parece que los candidatos que mejor representan esa idea son Axel Kicillof y Wado de Pedro.

Todavía no hemos discutido en nuestro espacio esa representación. El gobernador Kicillof, por lo que viene planteando y por lo que viene haciendo, asiente en su reelección en la Provincia y la necesidad de ganar la Provincia de Buenos Aires. Además, hoy por hoy, no veo ningún otro dirigente que garantice el triunfo de Provincia.

Además, cuando uno mira la oposición, y ve las diferencias, por decirlo educadamente, que tienen respecto de la provincia, Kicillof garantiza ese triunfo.

Respecto de Wado, ha empezado a transitar por el país para reunirse con gobernadores este último tiempo, todavía no se ha dado la discusión interna. Tampoco sé quién será el que represente el otro pensamiento, porque tampoco lo tienen resuelto.

Yo creo que estos días se va a empezar a discutir. El hecho de que Alberto haya dicho que no pretendía la reelección acelera esa discusión, y me parece que vamos a tener que darla en los próximos días.

Lo digo y corre por mi cuenta, ganar una elección sin tener claro qué vamos a hacer y contra qué vamos a pelear no tiene demasiado sentido, porque nos va a pasar lo que nos pasó ahora, vamos a ser rehenes de decisiones que no son propias.

La carrera electoral en la Provincia de Buenos Aires

En ese sentido, ¿ve alguna posibilidad de desdoblamiento de las elecciones en la Provincia con la nacional?

Lo aclaró Axel, la Provincia tiene ley PASO propia, en ese caso hubo que cumplir con la ley y acoplar la PASO provincial a la nacional en la misma fecha. Luego los gobernadores tienen la posibilidad, por decreto, de fijar la fecha de convocatoria a elecciones.

Axel todavía no ha hecho la convocatoria de elección nacional, tiene en sus retribuciones ponerle una fecha diferente.

He visto manifestaciones del PRO de la Provincia de Buenos Aires de querer apresurar la decisión de la fecha, pero son atributos del gobernador, él evaluará, y sobre todo, después de la decisión de ayer, cuál es el mejor tiempo para plantearlo y está en sus retribuciones. Así que evaluará qué es lo que más le conviene al peronismo en la Provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gomel (AG): Para usted, ¿es la mejor opción desdoblar?

No lo sé, tendría que mirar un poco como está todo el territorio, cómo están planteados los candidatos en cada lugar. Incluso, hay una frase en campañas políticas que es “los otros también juegan”, hay que ver qué está pasando con la oposición.

No sé si es lo mejor, es una posibilidad, sobre todo cuando esta elección se dirime en otros ámbitos. No es la discusión política y todos los sabemos, lo dijimos recién, es la intervención judicial y de muchos medios de comunicación en las decisiones. No puedo definir con claridad si es lo que más le conviene al peronismo, pero creo que hay que mirar muy bien qué hace la oposición.

El rol del ministro de Economía

AG: Desde los sectores cercanos a la Vicepresidenta, ¿creen que Sergio Massa es la mejor opción y competitiva? ¿O que frente a estos modelos distintos representa otro tipo de modelo de lo que habría que hacer con el Fondo?

Lo hemos visto al ministro de Economía, este último tiempo, batallando mejores condiciones con el Fondo para que no ocurra lo que anticipó Néstor Kirchner: «Los muertos no pagan». Y la verdad es que nuestra economía está más cerca de estar moribunda que otra cosa.

Será parte de la discusión, en esto que yo planteaba de ver qué vamos a hacer con la Justicia, con el Fondo, con los recursos naturales, y cuáles son los dirigentes que mejor expresan esto. No descarto a ninguno, si pretendo que eso quede claro, porque vamos a estar observando con mucha atención el cumplimiento de ese contrato electoral. No nos va a volver a pasar lo mismo.

La importancia de la economía en la definición electoral

Claudio Mardones (CM): Teniendo en cuenta la centralidad que tiene Axel Kicillof en la discusión sobre la economía, ¿cuándo cree que llegará el momento de tomar la definición de tener un programa económico? ¿Cree que será antes de las PASO? ¿Puede ser una forma para definir las candidaturas o quedará para cuando se haya resuelto si habrá o no PASO?

Creo que, si puedo ejercer la fantasía, tiene que quedar resuelto antes de las PASO, con la mirada que tiene cada uno de los dirigentes que vayan a representar eso. Insisto, no es un programa de 5000 páginas, es una discusión de tres horas para ponerse de acuerdo. Y si no lo hay, resolverá la ciudadanía en la PASO quién representa mejor lo que necesitan. Pero creo que tiene que ser antes de la PASO.

CM: ¿Cree que la cuestión del Fondo termine definiendo las posiciones respecto al programa o que eso va a ser un tema que pase a un rol secundario?

No, secundario nunca, porque la dependencia que tenemos hoy de si retiramos más o menos por decisión del FMI, no es una eventualidad.

Es cierto lo que dice Cristina, la casualidad no es una categoría política. Por ejemplo, aceptar mansamente las condiciones, como al exministro Martín Guzmán, y el deseo de Macri en el endeudamiento. El Fondo no le prestó plata a Macri para garantizar su reelección, sino para dejarnos endeudados, y hoy mirar con muchas ansias los recursos naturales de este país.

Hemos visto a la delegada de Joe Biden hablar de nuestro litio o estar mirando con muchas ganas Vaca Muerta.

Entonces, la relación con el Fondo no es una cuestión subalterna o que se pueda dejar de lado, es central en la discusión y me parece que Cristina lo ha dicho en varias oportunidades. Nosotros no planteamos que no hay que pagar, todo lo contrario, hay que honrar la deuda soberana.

Lo que planteamos es que hay que ver los plazos, los intereses y los tiempos, porque esto es sobre el bolsillo de los trabajadores argentinos.

Controles para una inflación descontrolada

Los aumentos de tarifas son exigencias del Fondo, no estoy diciendo nada novedoso. Entonces, me parece que hay que replantearse últimamente el mundo nuevo con la voluntad que tiene Argentina de pagar, una forma distinta de hacerlo, porque no vamos a crecer nunca si no.

Los que más padecen son los que menos tienen, los trabajadores, las Pymes. Hoy miraba los números de cuánto necesita una familia para no ser pobre. ¿Cuántos trabajadores en blanco perciben ese salario? No muchos, por eso es que exigimos suma fija también como planteo político, la gente tiene que poder llegar a fin de mes.

