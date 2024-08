Testigos silenciosos: los apuntados por Fabiola Yáñez

La denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández puede dejar heridos entre los ex funcionarios y amigos del ex presidente, porque la otrora primera dama no solo acotó su acusación a su ex pareja, y padre de su hijo, sino que incluyó además a una buena parte de los colaboradores presidenciales. A algunos los menciona como parte del maltrato general que ella recibía mientras vivió en Olivos y a otros como testigos de los hechos que ella denuncia. Hasta los ubica en el lugar de cómplices por haber guardado silencio.

Entre los que se destacan están el entonces médico presidencial Federico Saavedra, el intendente de la Quinta de Olivos, Daniel “El Gordo” Rodríguez, la secretaria privada de Alberto, María Cantero, el ex vocero presidencial Juan Pablo Biondi, su ex amiga Sofía Pacchi, la socióloga feminisa Dora Barrancos, el empresario Enrique “Pepe” Albistur, el neurólogo Facundo Manes y hasta el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Intimidad. Yáñez contaba que su vida en Olivos fue un infierno porque recibía maltrato constante y que el equipo del ex presidente no la tenía en cuenta y hasta buscaban silenciarla. “Cuando alguien me agredía mediáticamente, no me dejaban hacer nada por mí tampoco. Por eso, en el punto siguiente relataré lo que para mí fue una completa violencia institucional. Incluso Juan Pablo Biondi me decía que me tenía que quedar callada porque, de lo contrario, sería dar entidad a los comentarios”, relató Yáñez. En el caso de Albistur, fuentes cercanas a Yáñez lo señalan como un encubridor de las infidelidades de Alberto Fernández, sobre todo por el vínculo económico entre ellos. Al principio de la gestión, en los primeros meses del 2020, Albistur había puesto a disposición a parte de su equipo de comunicación para trabajar con Yáñez, pero la entonces primera dama nunca tuvo buen feeling y cambió de vocero.

En el caso de Dora Barrancos, entre las pruebas que presentarán está una nota de la NOTICIAS de abril del 2021 en el que se cita a la socióloga, quien sostenía que Yáñez “no tenía la menor intención de parecerse a Evita” y era lapidaria con el título de “primera dama” que a Yáñez sí le gustaba. Las abogadas de Yáñez, Mariana Gallego y Paola Carluccio, dirán que eso era maltrato psicológico.

Entre los hechos que Yáñez relató está un aborto que Fernández le obligó a hacer en el 2016. “La señora Fabiola Yáñez se vio coaccionada por Alberto Fernández para tomar esa decisión, provocándole un daño psíquico irreparable”, dice el texto judicial.

Ya durante el ejercicio de la Presidencia, en julio del 2021, “Alberto Fernández, mientras se encontraba junto a Fabiola Yáñez en la cama de la suite presidencial del chalet de la Quinta de Olivos, luego de una discusión originada posiblemente por la denominada ‘fiesta de Olivos’, le propinó un golpe de puño en el ojo, ante lo cual Yáñez le cuestionó ‘¿qué me hiciste?’. Fernández no le contestó nada, se dio vuelta y con eso terminó la discusión”, continúa el escrito del fiscal en el que pide medidas de prueba para corroborar los dichos de Yáñez. En realidad, la fiuesta de Olivos recién trascendió a los medios en agosto de ese año y no en julio.

Por esta escena de violencia está citado el médico presidencial Federico Saavedra, de quien Fabiola dice que solo le dio “globulitos de árnica” y que le recetó reposo en Olivos. Habría pasado semanas enteras sin salir siquiera del chalet presidencial para que no la vean con el ojo morado.

Otro hecho contado por Yáñez fue el 11 de agosto del 2021. “Luego de una discusión originada por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Pacchi, el nombrado zamarreó a Yáñez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades, y la sujetó con sus manos del cuello”, escribió el fiscal. Yáñez siempre sospechó que Alberto quería tener relaciones sexuales con Pacchi y esos celos provocaron la ruptura de la amistad entre ellas. Fernández por estos días recibió un mensaje de apoyo de parte de Pacchi solidarizándose.

Al día siguiente de la escena de celos con Pacchi, 12 de agosto del 2021, según el escrito judicial Alberto Fernández le habría dado una patada en el vientre a Fabiola, sabiendo que podría estar embarazada. Ese día trascendieron las fotos del festejo de Olivos.

Una ex funcionaria que quedó complicada en esta trama es la ex ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, a quien, en un viaje a Foz de Iguazú en Brasil, Fabiola le habría mostrado fotos de los golpes provocados por Alberto Fernández y diciéndole que se quería ir de la Quinta de Olivos, a lo que Mazzina solo le habría dicho: “No lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al ministerio de la Mujer”, sin tomar ningún tipo de medida por el rol que desempeñaba en ese momento. “En relación con este hecho, fórmese legajo de investigación por separado”, escribió el fiscal en busca de encontrar la posibilidad de denunciarla por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.

Entre los citados por el fiscal están también la madre de Fabiola, Miriam Yáñez Verdugo, y la periodista Alicia Barrios, a quien Fabiola también le contó los episodios de violencia sufridos.

Mas chats. En la última semana continuó la filtración de chats entre Fabiola y María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández. En los últimos se puede leer que Yáñez buscaba entender por qué el presidente le pegaba.

María Cantero: No puedo creer lo que me decís.

Fabiola Yáñez: Yo tampoco.

Cantero: La está pasando muy mal, pero no justifica esto jamás.

Yáñez: Nooo.

Yañez: ¿Por qué tiene que llegar y lastimarme y golpearme?

Cantero: Nunca lo escuché hablar de alguien con el cariño que lo hace con vos.

Yáñez: Pero en la práctica no es igual. Me agarró del cuello, me sacudió los brazos y tengo moretones. Me pegó un día en la cara y tengo el ojo negro.

Ya para el último año de mandato, Yáñez sostuvo que Fernández la golpeaba con la mano abierta, dejándole la mejilla “hirviendo”, lo que provocó que ella se fuera a vivir a la casa de huéspedes de Olivos, con su madre. Según la querella, Fernández entraba de manera violenta a la casa de huéspedes, dando portazos.

Los maltratos habrían continuado también luego de la mudanza a Madrid e incluso durante las últimas semanas tras conocida la denuncia. Así se reprodujo en los tribunales: “La señora Yáñez refirió haber recibido mediante llamados y mensajes de texto diversos tipos de amenazas, tanto proferidas por Alberto Fernández como de terceros en las últimas semanas. Entre ellas, el mensaje o llamada diciendo que Alberto Fernández había muerto”.

Entre las medidas que tomó el fiscal estuvo secuestrarle el teléfono a Fernández “con el fin de avanzar en la investigación a través de la recolección de prueba y la imperiosa necesidad de hacer cesar los efectos de las conductas delictivas que aún podrían materializarse a través de los dispositivos referidos”. Es decir, cortar con las amenazas.

Ahora queda esperar a escuchar los testimonios de los testigos que pondrán ambas partes.

