Textiles resisten 130 despidos y el cierre de una fábrica porteña de lencería

Gremios de la industria textil acompañan el plan de lucha de los trabajadores de la empresa Tejedurías Naiberger ante el cierre intempestivo de la planta de producción ubicada en el barrio porteño de Villa del Parque.

Son 130 los empleados que desde el 5 de mayo permanecen en las instalaciones de la fábrica, en Lascano 2740 de la Ciudad de Buenos Aires, custodiando la planta y la maquinaria en resguardo de los puestos de trabajo y evitar un vaciamiento.

Tejedurías Naiberger, propietaria de la marcas Perlea y Perfect Body, anunció el cese de actividades a inicios de mes a la espera de la respuesta de la justicia a pedidos de quiebra y tras la solicitud de una intervención judicial.

Según la versión de los trabajadores, el objetivo de la patronal es desprenderse de la mitad de la dotación, sin el pago de indemnizaciones, con trabajadores y trabajadoras con una antigüedad laboral de hasta 37 años.

Los gremios con representación en el lugar son el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA) y la Unión Cortadores de la Indumentaria (UCI).

Tras intervención de los gremios se abrieron instancias de diálogo en el ministerio de Trabajo sin resultados favorables para los empleados hasta el momento. Reclaman garantizar la continuidad laboral de la totalidad de los trabajadores sin pérdida de ninguno de los derechos adquiridos.

“La empresa facturó 18 millones de pesos en abril, es una empresa que a pesar de la actualidad del mercado trabajó muy bien, pero ahora quieren sacar trabajadores y los sindicatos no vamos a avalar eso”, aseguró Luis Bellido, secretario gremial del SOIVA a Radio Gráfica.

Tejedurías Naiberger, en concurso preventivo desde 20217, fue fundada en 1931 por Isaac Naiberger. Se dedica a la confección y comercialización de ropa interior para mujeres, siendo sus marcas emblema Perlea, Perfect Body y Maidenform, aunque esta última dejó de estar entre sus licencias.

Desde la firma textil explicaron a El Cronista Comercial que durante 2020 sufrieron un parate de nueve meses, sin actividad ni producción a causa del ASPO dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, que profundizó la crisis financiera.

La empresa tiene tres pedidos de quiebra en trámite, promovidos por la ART Asociart, por una ex trabajadora y por una ex acreedora, informó el diario. “Con esta solicitud (N.d.R.: la intervención judicial), se pretende no cerrar la empresa”, resaltó el abogado de la empresa. “Las medidas que se solicitan tienen como único objetivo evitar la quiebra de Tejedurías Naiberger “, remarcó.