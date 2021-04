The New York Times ve “comprensible” que algunos países resistan las exigencias de Pfizer – Télam

Si bien la vacuna de Pfizer es la segunda ms aprobada en todo el mundo, varios pases no pudieron adquirirla por desencuentros a la hora de cerrar los contratos.

El diario estadounidense The New York Times se refiri recientemente en un editorial a las demandas excesivas hechas por el laboratorio Pfizer a algunos pases para venderles su vacuna contra el coronavirus y consider “comprensible” que estos se hayan resistido a aceptarlas.

Si bien la vacuna del gigante farmacetico estadounidense es la segunda ms aprobada en todo el mundo, por detrs de la de AstraZeneca, varios pases no pudieron adquirirla por desencuentros a la hora de cerrar los contratos.

“Segn los informes, Pfizer no solo ha buscado proteccin de responsabilidad contra todos los reclamos civiles, incluso aquellos que podran resultar de la propia negligencia de la compaa, sino que ha pedido a los gobiernos que aporten activos soberanos, incluidas sus reservas bancarias, edificios de embajadas y bases militares, como garanta contra juicios“, seal el peridico estadounidense en un artculo de opinin.

“Es comprensible que algunos pases se hayan resistido a tales demandas”, destac y agreg: “y el ritmo de los acuerdos de compra se ha desacelerado como resultado”.

En la nota, el diario estadounidense cita el informe publicado en febrero pasado por la organizacin britnica Bureau of Investigative Journalism, que se refiere a las acusaciones hechas a Pfizer de “intimidar” a Gobiernos latinoamericanos, entre ellos Argentina y Brasil, en las negociaciones para adquirir su vacuna anti-coronavirus.

Segn el portal Covid-19 Vaccine Tracker, la vacuna de Pfizer es la preferida de las naciones de ingresos ms altos, especialmente en Estados Unidos, ya que se fabrican localmente.