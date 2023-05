“Tiene que haber un gran acuerdo para poder resolver la inflación”

P: ¿Lo preocupó que el efecto derrota del MPN se trasladara a otros oficialismos?

G.M.: Teníamos temor, porque uno ve lo que ha pasado en el mundo con los oficialismos, que sufrieron un desgaste muy grande: pandemia, crisis, conflictos. Estaba preocupado. Pero por otro lado estábamos confiados en todo el trabajo que habíamos hecho. Generamos empleo, creció el salario público, se hizo infraestructura sanitaria, crecieron los hidrocarburos. Estuvimos al lado del vecino.

P: ¿Qué opina de los fallos de la Corte?

G.M.: Es muy preocupante que la Corte falle 5 días antes de una elección, me parece que es un golpe a la institucionalidad y a la democracia. También para la oposición es un llamado de atención, porque las elecciones se ganan en las urnas, no en la Justicia. Hay que respetar los procesos provinciales. Fue muy grosero y sobre todo cómo se subieron después los referentes de la oposición. Ya es a cara descubierta.

P: Hubo victorias FdT en varias provincias, ¿se puede nacionalizar los resultados o son lógicas provinciales?

G.M.: Las elecciones son provinciales, pero creo que es un llamado de atención al FdT. Se gana en las provincias, se debe resolver las diferencias en la Nación y el quiebre que hay entre unos otros. Se tiene que lograr la unidad. La unidad que se logró acá se tiene que lograr en la Nación. Vamos ganando en todo el territorio nacional. Por más que un referente de la oposición diga que las elecciones en las provincias no son significativas. Como si valiera más una provincia que otra. Ojalá los resultados en las provincias sirvan de reflexión para el FdT. Buscar el mejor referente y candidato. Si se construye desde las provincias se puede ganar la nacional.

P: ¿Los gobernadores están en esa búsqueda de unidad?

G.M.: Los gobernadores que estamos en la liga de gobernadores buscamos la unidad permanentemente y lo vamos a seguir haciendo. Esperamos que la Nación siga en ese camino y en mejorar el tema inflación, no hay que negarla ni desconocerla. Es el gran problema de la Argentina. El FdT tiene la oportunidad de seguir gobernando. Tiene la obligación. Si nos interesan el pueblo y los trabajadores, no imagino volver a un gobierno incluso más duro que el de Macri. Si no tenemos la grandeza de sentarnos a una mesa y buscar el mejor referente será de un egoísmo muy grande.

P: En la provincia la unidad fue más amplia que el PJ, ¿eso se puede replicar en Nación?

G.M.: Es mas complicado que en una provincia, pero hay que intentarlo. En la oposición hay referentes que están dispuestos a sentarse. Massa es capaz de juntar a las partes. A otros le conviene más tirar piedras. Pero Massa tiene la capacidad. La gente de buena voluntad de la oposición tiene que estar. Hay mucho sufrimiento en el medio de las elecciones si la inflación sigue. Acá tuvimos referentes de la UCR, PJ, Movimiento Popular Fueguino, independientes. Es posible.

P: Por oposición que “tira piedras”… ¿a quién se refiere?

G.M.: Milei, Bullrich, referentes que preocupan porque no tienen ganas de construir. Son discursos muy simplistas, como el de Milei. Si lo rascás un poquito no tiene nada. No tiene equipo, no construyó territorialmente. Confía en él y una sola personal no gobierna un país. Es un discurso que atrae pero pone en riesgo el país.

P: ¿Qué recepción tiene de las empresas radicadas en la isla sobre la inflación?

G.M.: Nos preocupa a todos, nos pega a todos. Al trabajador, al comerciantes, a empresas grandes, mucho en la construcción. Tenemos problemas por las obras, el valor del contrato no existe. Buscamos la manera de poder respaldar para que las obras de viviendas no se caigan. Sacamos a licitación 2.000 viviendas y tuvimos que pactar precios con un sistema de ajustes. Es muy complejo. Hay voluntad del sector privado. Otros especulan, en especial los que venden alimentos o insumos, que suben con el blue pero después cuando bajan no lo hacen. Tiene que haber un gran acuerdo, la política tiene que responder, sentar a todos, poner orden, porque esto se lo hacen a Alberto Fernández, pero también se lo harán a cualquiera.

P: ¿Cómo sigue el subrégimen de producción industrial?

G.M.: Faltaba sumarse el sector textil, que era cuestionado en algún momento. Eso se resolvió y ahora trabajamos con de Mendiguren en la reglamentación para incluirlos. A la provincia le trae beneficios, pedimos que se genere un fideicomiso que pongan las empresas para obras de infraestructura pero que también generen nuevas empresas de otros sectores. Tiene que ir en el marco de la ampliación productiva que genere empleos.

P: ¿Temen que si gana JxC haya una masiva apertura de importaciones?

G.M.: Si viene un gobierno como el de Macri, seguramente apostará a la importación por sobre la industria nacional. Ojalá que no. Debemos ir por dar valor agregado a la producción primaria y recursos naturales. Se vienen momentos muy buenos, a pesar de que hoy es durísimo. La Argentina tiene expectativas muy buenas para el mediano plazo. Algunos sectores están contra el subrégimen sin conocer la industria porque no pisaron una fábrica. Larreta y Vidal se pronunciaron a favor. Milei no se expresó.

P: ¿Hace referencia a energía e hidrógeno?

G.M.: En hidrógeno verde hay dos o tres proyectos muy serios. La provincia hizo los estudios de la factibilidad de vientos pero también económica. Estamos terminando el protocolo ambiental. Se va a desarrollar la obra del puerto de Río Grande con fondos nacionales. El proyecto de Fénix de la cuenca gasífera, de Total, Whintershall y PAE, u$s700 M que van a aportar gas al país. Y se viene la industrialización del gas en la provincia. Hay inversión hotelera, economía del conocimiento, permisos de pesca provincial con producción en tierra. Alienta, viene bien. El contexto es resolver lo inflacionario.

P: ¿Es más política que económica la solución de la inflación?

G.M.: Sí, lo provocamos desde la política, desde las peleas innecesarias, no atendiendo lo que teníamos que atender. También hay un problema de endeudamiento. Este gobierno debió afrontar el endeudamiento más grande de la historia, 40.000 millones de dólares. No se hicieron un millón de viviendas, caminos… esa plata se la llevaron. Hoy pega también. Pero la inflación tiene que ver con una cuestión política.

P: ¿Van a intentar reestructurar el bono en dólares de la provincia atado a regalías?

G.M.: Hay que aplaudir a los bonistas, porque lo han atado a regalía, tienen la vaca atada. Tranquilos en algún lugar del mundo viendo como cada trimestre le entran pagos. Estamos trabajando para reestructurarlo de una manera que no complique a la provincia. Es un objetivo a corto plazo

P: ¿Otro es la reforma constitucional?

G.M.: Sí, la reforma constitucional la planteé el primer día que asumí, pero después nos tocó la pandemia. Es una Constitución joven pero el mundo ha cambiado tremendamente. En la provincia existen cargos vitalicios, que ya en esta época no deberían existir. Nuestras elecciones son entre 90 y 150 días antes del fin del mandato y una vez que ganás hay seis meses de transición. El sistema electoral, unificarlo. Paridad de género, el funcionamiento del tribunal de cuentas. La legislatura no tiene límite de mandato. Son cosas que deben estar.