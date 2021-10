«Tienen la caradurez de culpar a la oposición por no dar Quórum»! – NCN

La diputada nacional de JxC por la provincia de Córdoba, Adriana Ruarte tuvo duras expresiones para con el oficialismo a raíz de la disputa que se produjo por la fallida sesión del día de ayer donde se trataría el proyecto de ley de etiqueta frontal.

Un verdadero acto de desprecio y donde realmente no hubo empatia fue la sesión del 1/5/21 donde la oposición pidió modificar la palabra «negligencia» de la Ley de las vacunas contra el covid y destrabar la negociación con Pfizer, por los niños con patologías y votaron en contra. pic.twitter.com/WK1wfV9r8s — Adriana Ruarte (@Adriana_Ruarte) October 6, 2021

Al respecto recordó: «Un verdadero acto de desprecio y donde realmente no hubo empatia fue la sesión del 1/5/21 donde la oposición pidió modificar la palabra «negligencia» de la Ley de las vacunas contra el covid y destrabar la negociación con Pfizer, por los niños con patologías y votaron en contra (NR: el oficialismo)».

A continuación fustigó al gobierno diciendo: «Hoy tienen la caradurez de decir que la oposición es quien no tiene empatia por los argentinos que estan en situación de pobreza. Por no dar quórum a la Ley de Etiquetado Frontal».

Al finalizar sus declaraciones la legisladora sentenció: «Creen que las personas son ignorantes, que no se dan cuenta de la realidad que estamos hoy los argentinos es por la ineptitud de este Gobierno».