Tienen miembros de la OCDE 36 millones de desempleados

Las mujeres siguen con las más altas tasas de desempleo, mientras que por grupos de edad, el desempleo cae más rápido en los sectores jóvenes de la población, entre los 15 y 24 años, con una tasa de 11.5% en diciembre, mientras que disminuye más lento en las tasas mayores a los 25 años.

Dicho indicador cayó por octavo mes consecutivo en diciembre del 2021, pero solamente algunos países lograron alcanzar los niveles de febrero de 2020; como: Australia, Chile, España, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Portugal y Turquía.

En diciembre del 2021 la tasa de desempleo bajó de 5.4%, luego de tener en noviembre 5.5%, esto significa que solamente le falta bajar 0.1 puntos más para llegar al 5.3% que tuvo en febrero del 2020.

En la Eurozona la tasa de desempleo ha caído por ocho meses consecutivos, mientras que se incrementó en Finlandia de 6.8% de noviembre a 7.2% en diciembre de 2021.

En México se incrementó de 3.8% de noviembre a 3.9% en diciembre, en Corea subió 0.7 puntos para quedar en 3.8%, mientras que en Canadá y Estados Unidos sigue a la baja el indicador.

Este indicador comparativo de la OCDE incluye los datos de 38 países, donde la tasa de desempleo se refiere a las personas que no tienen empleo, pero que sí lo están buscando, pero no incluye a quienes no están en búsqueda activa de empleo.