titular de Aduana detalló el negocio ilegal que genera la brecha cambiaria

En este sentido, trajo a colación el asunto de la sobrefacturación, que «es un delito que en este tiempo se ha potenciado y su problema de origen es la brecha».

Explicó que «sobrefacturar es pretender importar una mercadería que vale US$ 1.000, por ejemplo, a US$ 2.000 para que esa diferencia quede en el exterior y luego traerla no al tipo de cambio oficial, sino al Contado con Liquidación (CCL) o al blue o al bitcoin, lo cual permite hacer una ganancia importante en el mercado financiero».

En cuanto al modus operandi de los sobrefacturadores, el titular de la Aduana detalló que «se utilizan mecanismos de comercio exterior más sofisticados, que es que la mercadería tiene origen de un país, pero se refactura a través de una sociedad de un tercer país».

Al respecto, aclaró que «triangular no es un delito, sino que es un delito triangular sobrefacturando con una empresa vinculada».

«La mayoría de las maniobras que detectamos por lo general la mercadería viene de China, el país con el principal déficit de balanza comercial que tenemos, pero se refactura en empresas en Estados Unidos, Uruguay o Hong Kong, donde se oculta el verdadero dueño y queda la diferencia de precio», agregó Michel.

Qué dijo sobre el dólar

Sobre la brecha cambiaria, el funcionario afirmó que ve «un dólar único en la Argentina», y para ello consideró hay que «dar varios pasos previos, el principal es fortalecer las reservas».

«Hasta que el Estado no haga eso y podamos tener un ancla en la economía para avanzar en ese esquema la brecha no va a desaparecer, porque un esquema fácil de devaluar no es válido ya que lo único que hace es llevar a una situación de más pobreza en la ciudadanía», concluyó Michel.