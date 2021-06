Todesca Bocco: “Las paritarias se irán reabriendo si la inflación es mayor a lo previsto” – Télam

“Despus de tres aos de cada, donde la economa perdi ms de un 4%, vino el golpe de la pandemia, este ao vamos a crecer”

La vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca Bocco, afirm que las paritarias se irn reabriendo si la inflacin es mayor a lo previsto, porque el objetivo es que los salarios no pierdan poder adquisitivo.

En declaraciones a radio El Destape, Todesca Bocco sostuvo que “durante el Gobierno de (Mauricio) Macri los salarios de los trabajadores registrados pblicos y privados perdieron 17 puntos; ni bien nosotros asumimos, esos mismos salarios haban subido 6,4% en trminos reales”.

“Durante la pandemia -agreg- ese mismo grupo de trabajadores perdieron en total 0,9, casi un punto, durante el ao pasado, toda la pandemia; y en lo que va hasta marzo la recuperacin es de 0,4 en total y de 2,5 en el caso de los privados”.

“Las paritarias se tienen que ir reabriendo para dar lugar al reacomodamiento de los salarios para que los trabajadores no pierdan en trminos reales””

Asimismo, consider que durante los primeros meses del ao hubo “una inflacin por arriba de lo que esperbamos, entonces muchas de las negociaciones paritarias de los trabajadores, representantes y el sector empresario se pusieron la pauta en torno de lo que nosotros pusimos en el presupuesto”.

“Esas mismas paritarias tienen clusulas de reapertura si los salarios quedan por debajo de la inflacin, y nosotros estamos de acuerdo con esa hiptesis, si la inflacin es mayor a la que nosotros pensamos entonces las paritarias se tienen que ir reabriendo para dar lugar al reacomodamiento de los salarios para que los trabajadores no pierdan en trminos reales”, seal Todesca.

A su vez, se refiri a las declaraciones de la oposicin de Juntos por el Cambio “que vena con esta idea de que nosotros no tenemos un plan, y a m francamente me parece poco serio que digan esto”.

“No es que no tenemos plan, sino que es el plan que no les gusta a ellos”, enfatiz Todesca Bocco.

Negociaciones con el Club de Pars

Tambin se refiri a las negociaciones con el Club de Pars al plantear que “necesitamos ir acomodando todas estas discusiones que tenemos pendientes; no son discusiones tericas, son discusiones respecto de cronogramas de pago y de cmo la Argentina puede hacer para generar los dlares suficientes (porque todas estas son deudas en dlares y en moneda extranjera) como para honrar las deudas y al mismo tiempo no interrumpir el crecimiento”.

En este sentido, remarc: “ese prstamo que tom irresponsablemente el Gobierno anterior y, por eso me da bronca cuando dicen que no tenemos un plan, es porque se quedaron sin dlares y en lugar de tomar las medidas que deberan haber tomado respecto del control del mercado de cambio, como no queran hacer eso tomaron este prstamo enorme con el Fondo Monetario para financiar finalmente todo un proceso de fuga que fue largo y muy daino para la economa argentina”.

Consultada sobre la inflacin para este ao, Todesca manifest: “estoy de acuerdo en que la inflacin est alta y que est por encima de lo que nosotros proyectbamos para los primeros meses del ao, creemos que se va a ir reduciendo y tambin como dijimos al principio de esta conversacin, si la inflacin no est en el nivel que esperbamos, nosotros sabemos que hay que dar ms aumentos de los salarios y recuperar los ingresos de las familias justamente para que el crecimiento no se detenga”.

Por ltimo, la vicejefa de Gabinete manifest: “Despus de tres aos de cada, durante el gobierno de Macri de cuatro aos slo uno se creci en 2017, pero en conjunto de ese perodo la economa perdi ms de un 4%, luego vino el golpe de la pandemia el ao pasado y este ao vamos a crecer, entonces hay que apuntar ah porque ese crecimiento es ms empleo y es poner a andar esta rueda”.