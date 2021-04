Todesca Bocco: “Tenemos el compromiso de que los ingresos reales se recuperen este año” – Télam

Cecilia Todesca Bocco, vicejefa de Gabinete

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, asegur que el Gobierno tiene “el compromiso de que los ingresos reales se recuperen este ao” y que, para ello, trabaja en un programa econmico consistente que ayude a que las paritarias del sector privado y pblico, as como el Salario Mnimo Vital y Mvil (SMVM), se cierren por arriba de la inflacin.

En una entrevista con Tlam, Todesca Bocco sostuvo que la expectativa del Gobierno es que los protocolos de cuidado en industrias, la construccin y comercio, sumado al plan de vacunacin, permitan seguir con las actividades y que, as, la economa pueda superar la proyeccin de crecimiento estipulada en el Presupuesto 2021 de 5,5% del PBI.

A continuacin, los principales fragmentos de la entrevista:

– Tlam- A qu adjudican los niveles de inflacin que se registran desde finales de 2020?

– Cecilia Todesca Bocco- Si bien dijimos desde un principio que no iba a ser fcil ni rpido, reducir la inflacin es uno de nuestros objetivos. Sabamos que bamos a tener un primer trimestre de inflacin claramente por arriba de los que nos gustara, pero creemos que podemos ir convergiendo a la pauta de en torno al 30% del Presupuesto.

En el ltimo tiempo la Argentina tuvo un conjunto de shocks muy particulares. La recuperacin de la actividad a nivel mundial provoc un aumento del precio de los commodities y, como pas exportador de alimentos, eso nos pega muy fuerte. Tambin tuvimos una disparada de la brecha por una presin muy fuerte a que devaluramos hacia fines del ao pasado. Aunque eso no pas, s impact en las expectativas y eso, en la Argentina, se traslada muy rpidamente a los precios.

Hay que entender que la inflacin est muy condicionada por lo que pas previamente y las expectativas. Por eso es muy importante el ordenamiento macroeconmico, que tiene que ver con tener polticas razonables en materia fiscal, monetaria y cambiaria, y tambin con la discusin de las paritarias.

Tenemos este plan para la inflacin. No es una plan mgico, porque no existe tal plan. En un pas con inflacin elevada desde hace tiempo como el nuestro, ste es un trabajo dificultoso que nos va a llevar varios aos y estamos expuestos a shocks.

– T: Cmo impacta en este escenario el debate salarial?

– CTB: Cuando hay una recuperacin luego de un golpe muy fuerte como el del ao pasado y despus de aos muy malos, los sectores del capital y el trabajo quieren recomponerse. Eso hay que ordenarlo.

Venimos trabajando muy bien por el lado de las paritarias con el compromiso de todos los trabajadores y representantes. Estamos en torno a la pauta que dijimos para casi todos los sectores, pero con el compromiso de que si la inflacin es ms elevada, vamos a volver a trabajar sobre eso porque es necesario que los ingresos reales se recuperen este ao.

– T: Cmo se hace para que el consumo pueda recuperarse este ao?

– CTB: El consumo es entre el 60 y el 70% de la economa. Si no se recupera el consumo es muy raro ver una recuperacin sostenible de la actividad. Por eso decimos que hay que recuperar los ingresos, pero no es simplemente aumentar los salarios, porque si tambin aumentan los precios no termins llevndote nada.

Nuestro objetivo para este ao es que el salario le gane a la inflacin y hay varias cosas sobre las que podemos trabajar: las paritarias, el Salario Mnimo y tratar de recuperar el ingreso paulatino del sector pblico. No nos tenemos que olvidar que, durante el macrismo, el salario del sector pblico nacional perdi un 39% de poder de compra en cuatro aos, y que hoy los niveles salariales en el sector son muy bajos.

– T: Cules son los tiempos que manejan para discutir el Salario Mnimo y salarios del sector pblico?

– CTB: Tenemos que ir viendo, desde el sector pblico, cmo nos impacta en la caja. Pero el compromiso del ministro (Martn) Guzmn fue, desde el principio, ver cunto es lo ms que podemos dar para recuperar los salarios del sector pblico nacional que son bajos. Contrariamente a lo que todo el mundo especula, en la administracin central hay muchos de los compaeros y compaeras que son profesionales de 10 o 15 aos de experiencia que tienen salarios brutos de 60 o 70 mil pesos.

En el caso del Salario Mnimo se estara discutiendo hacia fines de abril o principios de mayo. Tenemos un compromiso de ir llevando todo ordenadamente para que este ao se recupere el ingreso real.

Lo que pasa es que si hoy levantramos de golpe el Salario Mnimo impactara en muchos de los convenios colectivos. La pregunta es si las empresas que se estn recuperando de la pandemia pueden hoy recuperar ms salarios o deberamos proteger ms empleos. Es una balance complejo y tenemos que siempre poner un ojo ah.

– T: Guzmn dijo que la proyeccin de crecimiento de este ao pas del 5,5% del PBI a un 7%, puede reformularse esa pauta ante el impacto de la segunda ola?

– CTB: Por ahora hay un arrastre estadstico muy fuerte. Lo lgico es que estemos arriba del 5,5 proyectado en el Presupuesto pero tambin hay escenarios respecto de la segunda ola. Lo que creemos es que, con lo que aprendimos el ao pasado respecto a protocolos en las industrias, los comercios y los espacios de trabajo, sumado a que los contagios no han venido de esos lugares sino de los espacios sociales, no vamos a tener que volver a restricciones tan fuertes como las de 2020.

Por eso, si logramos que la industria y la construccin sigan abiertas, el impacto debera estar acotado al entretenimiento y los servicios.

Hay que entender que el ao pasado estuvieron cerradas todas las fbricas y comercios, algo que nunca pas en la historia y que, adems, no haban vacunas. Ese impacto no es el que tenemos hoy. Entiendo el miedo y que la situacin nos es buena, pero no estamos ni de cerca lo que pas el ao pasado.