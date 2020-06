Todo lo que hay que saber sobre pesca, gimnasios, misas, transporte y clases – MundoPolítico

Tras la conferencia de prensa en la que el gobernador Gerardo Zamora dio a conocer los alcances de la nueva fase dispuesta en el marco de las medidas para prevenir la propagación de la pandemia generada por el coronovirus Covid-19, las redes sociales se inundaron de consultas acerca de las autorizaciones para diversas actividades.

En NOTICIAS DEL ESTERO compartimos los conceptos vertidos por el propio mandatario ante las preguntas de los periodistas locales acerca de las consultas de los santiagueños que siguieron en vivo, a través de los diversos medios, la conferencia de prensa.

“La actividad de los gimnasios está relaciona con lo de las actividades físicas que se podrán hacer libremente desde el miércoles como caminatas, running y ciclismo. Pensamos habilitarlos desde el próximo lunes próximo, en el horario de 8 a 24, pero con un protocolo que aún no tenemos autorizado y que en los próximos dar vamos a consensuar y notificar a los gimnasios de toda la provincia para que puedan llevar adelante esa actividad y dándoles este tiempo para que puedan preparar sus lugares de recepción, inclusive los sistema de turnos, de manera que no haya aglomeraciones”.

“No hay protocolo de pesca deportiva, pero funciona como actividad individual. Así como el miércoles hay personas que les costaba inscribirse en el Circulando. Así como esa persona va a poder transitar, cumpliendo todas las normas, también una persona va a poder ir a pescar en forma individual”.

“Los protocolos de la pesca deportiva son otra cosa y en eso se hará un protocolo, pero la pesca individual está permitida, porque es para uso personal y generalmente va una sola persona”.

“El primer control va a ser el de la sociedad, el propio, y el control del Estado va a actuar cuando el primero no funcione. No queremos un estado gendarme, queremos un estado que pueda cuidar otras cuestiones, pero bueno cuando eso ocurra se va a aplicar lo que el Decreto Nacional dice. No es una contravención, tiene las prerrogativas del Código Penal. No puede romperse el distanciamiento, pensando que es una falta, No, es un delito. Marcado por los artículos 205, y 236 si se produce enfermedad o muerte por esa conducta ilegal”.

“El decreto nacional no aclara esta cuestión, pero podría darse el caso de estar con el sacerdote y un monaguillo y la concurrencia de 8 personas. Nunca más de 10 personas. Pero es un tema que seguramente se podrá conversar con los distintas iglesias”.

“Hay que aclarar que hoy por hoy están habilitados diferentes templos para confesiones y visitas de oración o ayuda espiritual y puede ir la gente a misa. Pero he visto que se puede hacer en forma virtual. Habría que modificar el protocolo y podría ser autorizado con límite de número y distanciamiento”.

CLASES DE FOLCLORE, DANZA Y CANTO

“El decreto nacional sí autoriza, pero teniendo distanciamiento social. Lo que complicaría estas actividades y otras me imagino que podrán realizarse. Lo que pasa es que uno no se imagina un coro de menos de 10 personas o con dos metros de distancia, o bailar a dos metros de distancia. De todas maneras quiero aclarar que salones y clubes no están habilitados por lo que estas actividades deberían realizarse al aire libre y con esta cantidad de personas”.

“Las clases están suspendidas, y tenemos una versión de que podrían regresar en agosto. Todo esto que estamos hablando es hasta el 28 de junio, quiero aclarar, porque hasta esa fecha no habrá clases presenciales de ninguna naturaleza”.

“En el transporte urbano quedará en manos de los municipios los horarios en que puedan circular, siempre y cuando se hagan en los horarios habilitados. Seguramente este miércoles serán informadas estas resoluciones o en el caso del transporte público interurbano tendrá que ver con resoluciones provinciales que todavía no hemos adecuado, siempre y cuando se cumplan los protocolos.

“Se produce tratando de que las personas estén en los lugares más próximos a sus destinos. Los intendentes, y el Gobierno determina centro de aislamiento. Si tendríamos que armar lugares de aislamiento en los límites sería un problema de comodidad, logística y sobre todo del sistema de salud, por eso tenemos muchos lugares de aislamiento. Pero el primer control se hace en el límite, si no está autorizado no podrá ingresar”.