todo lo que reveló ante el Congreso el exoficial Grusch

En 2021, el Pentágono salió del armario. La Administración de los Estados Unidos cambió de actitud respecto a los ovnis, lo que ellos llaman ahora UAP (Unidentified Aerial Phenomena). Reconocía que los ‘expedientes X’ existen. Sólo así se explica que creara una oficina sobre fenómenos aéreos no identificados.

Aquel año, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional presentó ante la Cámara de Representantes un informe en el que se exponían los progresos realizados hasta la fecha por el Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados. Luego, en noviembre de ese año, se creó una oficina permanente para el estudio de los UAP, los ovnis. La oficina se llama AOIMSG, Grupo de Identificación y Gestión de Objetos Aéreos.

«Fenómenos anómalos no identificados»

El camino quedaba abierto. Y así, este miércoles, en el subcomité de Seguridad Nacional, Fronteras y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE UU encargado de investigar estos «fenómenos anómalos no identificados» testificaron tres militares retirados: el exoficial David Grusch y los antiguos pilotos de la Marina, Ryan Graves y David Fravor.

En la audiencia sobre «Fenómenos anómalos no identificados: implicaciones en la seguridad nacional, la seguridad pública y la transparencia del gobierno» todos ellos aseguraron que las autoridades estadounidenses han detectado sobre su espacio aéreo una amenaza para la seguridad nacional, independientemente de su origen.

El más contundente y expresivo fue Grusch. Este ex oficial de Inteligencia de la Fuerza Aérea llegó a afirmar que el Gobierno está en posesión tanto de naves de origen extraterrestre como de los restos biológicos de sus ocupantes. Además, aseguró que su país tiene un programa para estudiar la supuesta tecnología extraterrestre e intentar reproducirla a través de la llamada ingeniería inversa.

La llamada fotografía de Calvine. Sheffield Hallam University

¿Quién es David Grusch?

Este militar trabajó entre 2019 y 2021 en el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, el grupo de la Oficina de Inteligencia Naval de EE UU que investiga los avistamientos de ovnis. Asegura que durante ese tiempo entrevistó a varios otros oficiales de inteligencia que afirmaban haber visto tecnología alienígena de primera mano.

«Se trata de recuperar vehículos técnicos de origen no humano, llámalo nave espacial si quieres, vehículos de origen exótico no humano que han aterrizado o se han estrellado», le contó Grusch a NewsNation en enero pasado.

«Al principio pensé que me estaban engañando, que era una treta […] Pero con el tiempo la gente empezó a acercarse y confiar en mí. Tengo un montón de oficiales superiores, antiguos, de inteligencia que acudieron a mí, a muchos de los cuales conocí casi toda mi carrera, que me confiaron que formaban parte de un programa», aseguraba en aquella entrevista.

¿Qué secretos contó Grusch a los congresistas?

En la audiencia del Congreso, Grusch aseguró que durante años las agencias gubernamentales han ocultado información sobre estos misteriosos objetos. Afirmó que entrevistó personalmente a personas con conocimiento directo de naves no humanas.

«Mi testimonio se basa en la información que me han proporcionado personas con una larga trayectoria de legitimidad y servicio a este país, muchas de las cuales también compartieron pruebas convincentes en forma de fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados», dijo a los legisladores.

El exmilitar David Grusch. JIM LO SCALZO

Naves alienígenas

Grusch aseguró a los congresistas que el Gobierno estadounidense disponía de vehículos extraterrestres «intactos y parcialmente intactos». También reveló detalles sobre un programa de recuperación y de ingeniería inversa de accidentes de UAP, al que se le negó el acceso a pesar de su papel en la investigación de programas clasificados.

Seres biológicos no humanos

Según el relato del exoficial, la Casa Blanca descubrió vida inteligente no humana en los años 30 del siglo XX. Afirmó que el Departamento de Defensa no sólo había recuperado naves extraterrestres de lugares donde se habían estrellado, sino que también poseía material biológico no humano.

El ovni que escondió Mussolini

Grusch cuenta que, durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército americano se apoderó de un OVNI. El artefacto se estrelló en el norte de Italia en 1933. Según su relato, inicialmente, el dictador Benito Mussolini lo escondió, pero luego, al final de la contienda, las fuerzas estadounidenses lo decomisaron y lo enviaron a EE UU. Explicó que los investigadores italianos dicen tener los documentos para probarlo.

Cubos oscuros en una esfera transparente

En el Congreso, junto a Grusch estaban tambien los expilotos Graves y Fravor. Ambos compartieron sus experiencias sobre Fenómenos Aéreos No Identificados durante sus misiones. Graves describió el encuentro con cubos grises oscuros o negros dentro de una esfera transparente.

Un artilugio con forma de caja de caramelos

Fravor relató su encuentro con un «objeto» frente a la costa de California en 2004. Al llegar al lugar, él y su oficial de armas, observaron una mancha de agua blanca, a pesar de la quietud del mar a su alrededor. «Vimos un pequeño objeto blanco en forma de Tic Tac (caja de caramelos como grageas) con el eje longitudinal apuntando al norte/sur y moviéndose muy bruscamente sobre el agua blanca. No había rotores ni superficies de control de vuelo visibles, como alas», contó.

Siguieron al artilugio brevemente, acercándose a menos de media milla, antes de que desapareciera. Al cabo de un minuto, un radar espía volvió a detectar el objeto a 100 kilómetros de distancia. Lo chocante, explicó Fravor, es que nunca se investigó el incidente, nadie fue interrogado y nunca se grabó nada.

Un problema de seguridad nacional

El expiloto Graves aprovechó para pedir un cambio en la actitud general ante los Fenómenos Aéreos No Identificados. En su opinión es necesario abordar seriamente las implicaciones para la seguridad y la protección del país. Estos objetos, aseguró, podrían plantear un problema potencial de seguridad nacional si se trata de drones extranjeros.

Recreación artística de la llegada de un extraterrestre a la Tierra. PIXABAY

Encubrimientos y amenazas

Grusch acusó a los militares de malversar fondos para ocultar estas operaciones de la supervisión del Congreso. Afirmó también que ha habido personas que han sido amenazadas y hasta heridas físicamente por el empeño del Pentágono en encubrir las supuestas pruebas OVNI. Se le preguntó si había oído hablar de algún muerto por ese encubrimiento y el exoficial no descartó por completo esa posibilidad.

¿Y qué dice el Pentágono?

Los responsables militares de EE UU han negado este jueves las acusaciones de Grusch sobre encubrimiento. En un comunicado, la portavoz del Departamento de Defensa dijo que los investigadores no han descubierto «ninguna información verificable que corrobore las afirmaciones de que hayan existido en el pasado o existan en la actualidad programas relativos a la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres.» La declaración del Pentágono no se refirió a los ovnis que no son sospechosos de ser objetos extraterrestres.

Hay fenómenos aéreos inexplicables que han sido citados y reportados por pilotos… Pero no tenemos las respuestas sobre qué son»

Preguntado sobre si puede haber vida fuera de nuestro planeta, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo no tener una posición específica al respecto. «Lo que creemos es que hay fenómenos aéreos inexplicables que han sido citados y reportados por pilotos de la Marina y de la Fuerza Aérea», dijo. Pero reconoció: «No tenemos las respuestas sobre qué son estos fenómenos».