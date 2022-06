Todo lo que se sabe de la agresión a varias mujeres en China, que ha reavivado el debate sobre la violencia de género

Un grupo de amigas cenaba tranquilamente en un asador de la ciudad china de Tangshan cuando un hombre se acercó a la mesa del restaurante que ocupaban para molestar a una de ellas. Comenzó por ponerle una mano en la espalda sin su consentimiento y, ante el rechazo de la joven, inició una brutal agresión que terminó con dos de las chicas en el hospital y otras dos con lesiones de carácter leve.

A la paliza, ocurrida en la madrugada del pasado viernes, se sumaron también los amigos del agresor y terminó en el exterior del local, donde propinaron patadas y golpes a las jóvenes cuando se encontraron tendidas en el suelo. Para el sábado, la Policía ya había detenido por lo ocurrido a nueve hombres, que habían huido hasta la provincia de Jiangsu tras el suceso.

Este ataque ha generado una ola de indignación en el país, especialmente en las redes sociales chinas, como Weibo (la versión de Twitter del gigante asiático), donde se ha reavivado el debate sobre la violencia de género. En estas plataformas, las reivindicaciones y las críticas se han centrado en la protección de las mujeres y en la salvaguarda de la seguridad pública.

¿Qué ocurrió?

El ataque comenzó cuando un hombre se acercó a una joven sentada a una de las mesas del restaurante y le colocó su mano en la espalda, según explica el medio local Global Times. Inmediatamente, ella retiró el brazo del acosador. «¿Cuál es tu problema?», le espetó ella, molesta. La pregunta no sirvió para aplacar las intenciones del agresor, que intentó tocar la cara de la chica. Ella lo empujó de nuevo y le pidió que se alejase.

Todo fue en vano. El hombre, irritado por el rechazo, abofeteó a la chica, que reaccionó asestándole un botellazo en la cabeza. En ese momento, estalló la agresión, y el atacante, junto a sus amigos, empezó a golpear a la joven y a sus acompañantes, cuando intentaron ayudarla. Sin embargo, la paliza no cesó en el interior y los asaltantes arrastraron a las mujeres fuera del restaurante. Allí, las rodearon y comenzaron a propinarles patadas repetidamente e incluso le pisaron la cabeza en varias ocasiones a una de ellas.

A raíz de la agresión, en la que prácticamente nadie intervino para ponerle fin, dos de las mujeres atacadas tuvieron que ser hospitalizadas, aunque se encuentran estables, y las otras dos sufrieron lesiones de carácter leve.

Reacción de la ciudadanía

El vídeo de la paliza, grabada por las cámaras del interior y el exterior del establecimiento, pronto se hizo viral en las redes sociales chinas. Los internautas no tardaron en manifestar su indignación ante este tipo de agresiones y en preguntarse cómo las mujeres pueden ser atacadas tan violentamente por los hombres, según Global Times.

En esta línea, muchos usuarios de estas plataformas se confesaron decepcionados al comprobar que, en el vídeo, pocas de las personas presentes se levantaron para detener a los hombres y ayudar a las chicas. Todo ello contribuyó a reavivar el debate sobre la violencia de género.

«No se trata solo de violencia, sino de género»; «un grupo de hombres golpeando a unas mujeres así, esto no muestra más que la bestia dentro de los atacantes». Son algunos de los comentarios de los usuarios de Weibo, que han lamentado también que ningún viandante hombre intentase detener la paliza y han reivindicado la justicia y el estado de derecho.

Incluso, el actor chino Jackie Chan hizo un llamamiento a la ciudadanía a condenar y oponerse a la violencia. «El caso me ha roto el corazón, ya que solo las chicas se levantaron y se apoyaron entre ellas, mientras que los espectadores masculinos no hicieron nada. Los hombres nunca deberían agredir a las mujeres y, desde luego, un grupo de personas no debería golpear a un individuo. La injusticia siempre existe en alguna parte», ha lamentado en declaraciones recogidas por el periódico local.

Más denuncias tras la paliza

Durante el fin de semana, varios vecinos de la provincia de Hebei, donde se encuentra la ciudad de Tangshan, han informado de la actuación de bandas organizadas, después del incidente de la paliza en el asador.

En este sentido, el alcalde de la localidad, Tian Guoliang, instó en una rueda de prensa a castigar de manera estricta a los criminales en función de la gravedad de sus actos, a garantizar la justicia para los heridos y a devolver la paz y la estabilidad, según expone Global Times.

Tras lo sucedido, las autoridades de Tangshan han lanzado una campaña especial contra los delitos en toda la ciudad, focalizada en actos ilegales, como peleas, alteración del orden público, lesiones intencionadas e insultos a las mujeres. El objetivo es extenderla a la extorsión, el acoso, el juego, el consumo de drogas y los ciberdelitos, así como el incumplimiento del deber, el encubrimiento y la connivencia con los delitos, de acuerdo con el tabloide chino.