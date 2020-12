TODO TIEMPO PASADO… | 7 miradas

Ferdinand Amunchásteguy.Siguiendo los principios de Manrique, podríamos decir que no solo todo tiempo pasado fue mejor, sino que los tiempos que tenemos por delante serán peores que los actuales, lo que no deja de ser lo que dijo el poeta en sus coplas y que nosotros comprobamos con solo repasar nuestra vida diaria. La crispación se advierte hasta en el ánimo de los más pacientes, que a diario, deben enfrentar nuevos compromisos que no los conducen a un mundo mejor sino que, por el contrario, los sumergen en nuevas desazones.

La semana anterior comentamos la actividad desplegada por el Congreso que, mientras la sociedad continuaba restañando la herida que en su alma había dejado la sorpresiva partida del “Diego”, redoblaba su actividad y generaba nuevas disposiciones de trascendencia no menor. El Senado, redujo los requisitos para designar al Procurador (y también para removerlo), definió el aporte solidario de las grandes fortunas y un nuevo despojo a los haberes jubilatorios, junto con las consecuencias de los incendios de campos (que no aclaró si fueran intencionales. O producto de la acción de terceros extraños) mientras en diputados, se dedicaban a avanzar sobre la legalización del aborto, sin embargo, esa hiperactividad no sería suficiente para poner en marcha la evaluación de las consecuencias de ese accionar.

Los relatos, aturden el silencio de las ideas que la Nación necesita escuchar, casi podría decirse que la actividad de algunos, supera lo que la imaginación podría proponer. Casi con desprecio, los actores de este drama solo atienden sus intereses y deforman la realidad según sean sus necesidades. Hay un punto, sin embargo, en el que malamente coinciden quienes debiesen buscar la protección de las instituciones y aquellos otros que buscan justamente lo contrario. Posiblemente, viejas disputas o algún entripado personal le hacen perder el rumbo a algunos comentaristas de nuestra realidad. Casi es una obviedad advertir que alguno de esos ataques poseen una entidad mayor que otros que solo están dirigidos a unos pocos.

Lo que parece peligroso es que esos pocos no lleguen a advertir la trascendencia de compartir la opinión de aquellos otros que solo buscan modificar nuestro sistema, no con intención de mejorarlo, sino de facilitar el modo de ejercer el Poder. Las cartas de la vicepresidenta se han convertido en saetas de fuego, en apariencia dirigidas a nadie en particular, pero apuntadas al corazón de un sistema que tambalea y nadie se preocupa en defender seriamente.

En la primera edición de sus autóctonas letras persas, enfiló su crítica al Ejecutivo -olvidando quizás sus propios comentarios dirigidos tiempo atrás al vicepresidente Cobos, cuando se apartó de su autoridad, por aquel tiempo presidencial- y opinó sobre su actividad y la eficiencia de su gabinete. En su segunda misiva, decidió ocuparse del tercer Poder de la República, el judicial, a quien omitió dispensarle alguna palabra de afecto, aunque más no fuese para mantener las formas y no hacer evidente su injerencia en las actividades privativas de otro poder del Estado.

En una simplificación no muy documentada, aseguró que el Poder Judicial se vinculaba con las monarquias dieciochescas, razón suficiente para anular su existencia como lo conocemos hoy, dedicado a sostener los derechos y garantías que le asegura la constitución, para reemplazarlo por un servicio de justicia que no le genere el disgusto de resolver cuestiones contrarias a sus intereses personales.

La creación del lawfare, después de su instalación entre la opinión pública, le ha servido para adjetivar cada una de las decisiones que le han sido adversas según su criterio. Así, ha generado un concepto vago que puede definirse como comprensivo de todas aquellas decisiones judiciales que ponen freno a sus apetencias, mientras que las únicas decisiones validas son las que acompañan sus deseos. Aún con sus defectos, son muchos los magistrados que resuelven defendiendo el contenido de nuestra ley máxima, razón suficiente para merecer la calificación de hallarse ideologizados en contra de los intereses del pueblo.

Obviamente, lo ocurrido desde la Carta de Juan sin Tierra, pasando por la revolución francesa y todos los procesos libertarios, son insuficientes a la hora de legitimar las pretensiones de quien se ha auto asignado ser la voz del pueblo y el Senado y erigido en el norte que marca el destino al que debe aspirar este País. El camino que se inicia será difícil si se logra minar la actividad que corresponde asignar al Poder Judicial único, freno -justamente por no depender de una elección – de los excesos circunstanciales de los Poderes transitorios que la República deja en manos de la política, cuya credibilidad no se encuentran en su mejor momento.