Todos somos víctimas del atentado a la Embajada de Israel

Galit Ronen (GR): Lo primero que se me viene a la cabeza es que podría haber sido yo una de las 29 víctimas, si no fuese por la casualidad de la vida de que llegue a la Argentina 30 años más tarde.

P: ¿Recuerda cómo se enteró y dónde se encontraba el 17 de marzo de 1992?

GR: Desde que llegué a la Argentina como embajadora intento recordar, pero lamentablemente no recuerdo como me enteré, donde estaba y que actividad estaba realizando, si estudiando o ya trabajando.

P: ¿30 años después?

GR: Mi reflexión es que todos somos víctimas del atentado de Israel, que el principal autor son los grupos terroristas iraníes como el Hezbollah y esperamos que se haga justicia para cerrar un capítulo que en realidad nunca se cerrará porque las huellas de los fallecidos y heridos siguen aquí

P: ¿Considera que el atentado a la Embajada fue el antecedente del atentado a la AMIA perpetuado el 18 de julio de 1994?

GR: Yo no diría eso. Son dos atentados que tiene la misma raíz: el odio y cada uno es independiente del otro, pero con un autor común: los terroristas iraníes

P: ¿Qué responsabilidad le cupo al gobierno que gobernaba el país en 1992, encabezado por el fallecido ex presidente Carlos Saúl Menem?, quien en declaraciones posteriores dijo que el atentado se realizó porque el Hezbollah no aceptó que fuera el primer presidente argentino que visitara israel

GR: Si dejamos que los terroristas digan ese tipo de cosas y manejen nuestras vidas es que ganaron los terroristas y esto no es así. En reunión con sobrevivientes me contaron que a la semana del atentado la embajada estaba en pleno funcionamiento y eso muestra que los malditos terroristas no ganaron

P: ¿Cuál es el mensaje hacia los familiares de las víctimas?

GR: Estamos con ellos, francamente uno no puede sentir el mismo dolor que sienten los familiares de las víctimas

P. Tanto el Mosad (grupo de inteligencia israelí) y el FBI de los Estados Unidos determinaron que los autores del atentado fueron los integrantes del Hezbollah con el apoyo del entonces gobierno iraní y que ingresaron a la Argentina por la Triple Frontera….

GR: Yo no necesito ir más allá de la Argentina para determinar quiénes y cómo se llevó a cabo el atentado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el atentado fue llevado a cabo por el Hezbollah

P: Pero también la Corte Suprema de Justicia tiene contradicciones, por ejemplo, plantea que hubo 22 fallecidos y no 29…

GR: 22 son las víctimas identificadas, hay siete que no pudieron ser identificados, suponemos que uno de ellos es el terrorista suicida

P: En el año 2010 el entonces embajador de Israel en la Argentina Daniel Gazit declaró a la prensa que Israel ya había hecho justicia. ¿Cuál es su opinión?

GR: Yo hablé con él sobre el tema y me respondió que fue un error de interpretación de su castellano, no existe una justicia sobre lo sucedido, la única posible justicia es cuando los terroristas estén presos

P: ¿Siente que la gente entiende que el atentado a la Embajada de Israel fue un atentado también al pueblo argentino en su conjunto’

GR: Sí. Inclusive hablé con varios funcionarios del actual gobierno nacional y de otros gobiernos, saben y entienden que el atentado a la Embajada de Israel fue un atentado al pueblo argentino en su conjunto

P: ¿Se podría haber previsto la posibilidad de este atentado y en cierta forma evitarlo?

GR: La intención de prevención está, el tema se trata, de hecho, hemos interrumpido varios planes en el camino. La Embajada de Israel en la Argentina es la única sede diplomática israelí en otro país que sufrió un atentado

P: Por lo que usted me dice, ¿los servicios de inteligencia de Israel evitaron un tercer atentado en la Argentina?

GR: Un atentado terrorista puede suceder en cualquier lugar del mundo, es deber del gobierno nacional hacer todo lo que esté a su alcance para que no suceda en ningún tipo de institución ya sea judía, cristina, musulmana, entre otras, porque es prioridad del Estado es proteger a sus ciudadanos

P: ¿Qué tiene previsto al Embajada para la conmemoración del 30 aniversario del atentado?

GR: Estará presente el Viceministro de Justicia de Israel en el acto central que se realizará en la plaza seca ubicada en Arroyo y Suipacha de CABA y además llevamos adelante la campaña ceniza, es decir que después de un atentado quedan cenizas, hicimos la campaña donde hay gente con cenizas sobre su cuerpo pero siguen haciendo sus actividades cotidianas, quiere decir que las huellas del atentado quedan sobre nosotros además de un video en el idioma en el que hablan los chicos para las escuelas y un proyecto cultural en el cual un cantante argentino y un cantante israelí cantan juntos una canción escrita especialmente con motivo del atentado

P: ¿Cuál es su mensaje hacia la comunidad argentina en general?

GR: Somos países hermanos que sufrieron los mismos atentados, que tienen los mismos objetivos, todos los seres humanos debemos tener una vida tranquila, feliz, debemos trabajar juntos para lograr este objetivo para tener un mejor futuro.