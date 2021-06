Tolosa Paz dijo que el gobierno de Fernández será recordado “por hechos, no por frases” – Télam

“Las polticas del presidente estn para impedir que las desigualdades crezcan”, dijo Tolosa Paz.

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinacin de Polticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, consider que el Gobierno de Alberto Fernndez ser recordado “por los hechos, no por las frases” y asegur que por ahora “tiene la cabeza puesta” en la funcin que le encomend el jefe de Estado.

“Hay que medir a un presidente por sus hechos. Por lo que dijo en la semana, pidi disculpas, sabemos lo que siente (Alberto) Fernndez sobre Latinoamrica unida”, seal Tolosa Paz en relacin a la controversia que se gener luego de que el Presidente afirmara que “los argentinos descendan de los barcos”.

En declaraciones a radio con Vos, la tambin concejal ad honorem platense afirm que “ahora” el Ejecutivo debe priorizar el plan de vacunacin contra el coronavirus que “algunos denostaron, lo hostigaron, pero es fundamental”.

“No me preocupa que se cometa un error. Nos van a recordar por los hechos, no por las frases. Nos pueden criticar, no hay problema con eso. Explic los motivos por los que l (por el Presidente) sinti que nadie debi haberse sentido ofendido. El gobierno est haciendo, busca vacunas, acelera el curso de la vacunacin“, remarc la funcionaria.

“Estar donde Alberto y Cristina quieran que est”,” Victoria Tolosa Paz

Tolosa Paz asegur que “desde el inicio de la gestin” del Frente de Todos, la cuestin del hambre en Argentina estuvo en la agenda pero reconoci que con la emergencia de la pandemia de coronavirus, la situacin social se agrav.

“Seis de cada 10 chicos son pobres, por eso las polticas del presidente Alberto Fernndez estn para impedir que esas desigualdades crezcan. En esos hogares donde no hay trabajo, tenemos que poner herramientas y ampliarlas para que puedan contar con un ingreso”, subray.

Sobre una posible candidatura de cara a los comicios legislativos de este ao, Tolosa Paz asever que “no est en sus planes un plan electoral en este momento”.

“No la tiro afuera, soy funcionaria, soy militante. Pero hoy tengo la cabeza puesta en las polticas sociales que nos encomend el presidente. Estar donde Alberto (Fernndez) y Cristina (Fernndez de Kirchner) quieran que est”, puntualiz.