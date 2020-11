Tolosa Paz: “El Plan de los mil días garantiza derechos en los sectores más vulnerables” – Télam

Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo de Coordinacin de Polticas Sociales.

El Plan de los mil días, que el Gobierno enviará próximamente al Congreso junto al proyecto de legalización del aborto, tendrá “una fuerte impronta” para “garantizar los derechos en los sectores más vulnerables”, en los que “el embarazo adolescente tiene mayor presencia”, afirmó la presidenta del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.

El proyecto “articulará algunos de los derechos que ya están consagrados en el país, como la Asignación Universal por Embarazo (AUE)”, explicó la funcionaria en una entrevista con Télam en la que brindó detalles de la iniciativa, en cuya elaboración trabaja en conjunto con otras áreas del Gobierno nacional.

A cargo de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, que encabeza Vilma Ibarra, el proyecto toma como antecedentes los programas que se implementan en ese sentido en la provincia de San Juan desde 2016, y en la localidad de Mercedes, desde 2017.

El plan que impulsa el Gobierno apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños hasta los 2 años de vida.

“Esta ley busca priorizar desde los esquemas y gobiernos locales y provinciales el derecho del ingreso a la mujer embarazada, el derecho a los estudios y análisis durante el embarazo, el derecho a la calidad nutricional durante el tiempo de gestación y el vínculo potenciado del acompañamiento entre la mujer y el niño por nacer“, explicó Tolosa Paz en diálogo con Télam.

En ese sentido, también mencionó que se busca priorizar con la iniciativa “todo el capítulo de lactancia materna y lo que es la capacitación en la formación de los primeros meses de vida del niño así como el sueño seguro”.

“Hay un montón de condimentos que hacen que los gobiernos locales puedan acompañar el proceso de las mujeres embarazadas, priorizando no solamente el servicio de atención de salud primaria”, señaló y dijo que “hoy la mamá posiblemente no encuentra el turno o no encuentra la atención y esto dispara en un retraso también en el ingreso a la AUE”.

Asimismo, advirtió que “tenemos que mejorar las coberturas” porque la Asignación Universal por Embarazo “está en la Argentina, pero con una cobertura del 30 por ciento del universo al que está destinado”.

“Eso da cuenta de que a veces no alcanza con instaurar un derecho, como el derecho al ingreso a la mujer embarazada, sino que falta la articulación de algunas políticas para que eso se haga efectivo”, manifestó.

Tolosa Paz destacó que el proyecto “va a tratar de dar potencialidad y mayor cobertura” a la AUE y explicó que “va a articular una política muy nueva, que es el certificado de pre identificación, que se otorga a las mujeres NN en la Argentina, que es otro drama que tenemos”.

En ese contexto, dijo que se ayudará “no solo al control sanitario de esa mujer embarazada, los cinco controles de salud, sino en el componente de la calidad nutricional”, y destacó que “en la etapa de gestación es un componente muy importante, que tiene que estar muy cercano en la vida de esa madre que esta encarando la gestación del niño”.

En la localidad de Mercedes, el proyecto “ha dado resultados muy importantes no solamente en la cobertura que tienen, sino también en el control” de los embarazos añadió la funcionaria y dijo que “eso va mejorando los indicadores de mortalidad infantil, que descienden inmediatamente“.

“Argentina tiene muy buena legislación en el sistema de protección y promoción de los derechos del niño. Es una gran ley marco que se está implementando hace más de 14 años”, sostuvo.

Presupuesto 2021 y protección a las infancias

Además, este año se cuenta con la Defensoría de niñas, niños y adolescentes “por primera vez”, a lo que se le suma la “impronta del Gobierno nacional, que acaba de aprobar el Presupuesto que tiene 873 mil millones de pesos volcados a mejorar la calidad de vida de la infancia, empezando desde la mujer embarazada”, afirmó.

Tolosa Paz dijo además que el año que viene la Anses, que dirige Fernanda Raverta, planea llegar a un universo de 150 mil mujeres embarazadas a través del sistema de protección por la Asignación Universal por Embarazo, y remarcó “la batería de todos los programas que están pensados para poder dar cobertura a la primera infancia”.

“Nunca tuvimos un Presupuesto que discriminara las partidas de niños, niñas y adolescentes llegando a la cobertura del 2.2 del PBI, lo que significan 873 mil millones de pesos en políticas bien diferencias y dirigidas a la población infantil”, destacó Tolosa Paz.

Por otra parte, explicó que en la propuesta “el trabajo territorial” está previsto que “se hará con provincias y municipios; los municipios articulando en el sistema primario de salud, en esa primera ventanilla de captación de la mujer embarazada, con todo el acompañamiento”.

“Cuando la mujer entra al centro de salud y se entera que está embarazada, a partir de ahí se dispara no solamente el alta de la asignación por embarazo, sino que automáticamente empieza a tener un control del programa 1.000 días en todos los componentes de acompañamiento, de capacitación, de formación”, sostuvo.

En ese contexto, destacó el “capítulo del sueño seguro, que tiene que ver con las prácticas de donde duerme el niño y cómo ayudar a esas mamás”, un aspecto que viene trabajando el ministerio de Salud de la Nación.