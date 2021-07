Tolosa Paz: “Sólo salimos de la pandemia si seguimos apostando a un modelo productivo”

Tolosa Paz durante la presentación de las listas.

La precandidata a diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz dijo que sólo se saldrá de la pandemia “apoyando un modelo productivo”; llamó a “reconvertir los planes sociales en puestos de trabajo” y afirmó que en las elecciones se “valorará” la administración de la emergencia sanitaria en el distrito.

“Hacemos política para transformar y resolver los problemas de la ciudadanía. Sólo salimos de la pandemia si seguimos apostando a un modelo productivo, que es el del trabajo”, subrayó Tolosa Paz en diálogo con Futuröck y A24.

Ante la campaña rumbo a las PASO del 12 de septiembre, la actual titular del Consejo de Políticas Sociales afirmó que “va a haber una valoración” de la sociedad sobre “cómo se administró la pandemia en la provincia de Buenos Aires”.

Tolosa Paz destacó también que durante la pandemia el Gobierno nacional aplicó medidas de alivio social como el “ATP, el IFE, la Tarjeta Alimentar y la quita del Impuesto a las Ganancias”, entre otras.

“Hacemos política para transformar y resolver los problemas de la ciudadanía. Sólo salimos de la pandemia si seguimos apostando a un modelo productivo, que es el del trabajo”

Recordó que, ante la herencia recibida, el Gobierno de Alberto Fernández debió “transitar el 2020 con emisión monetaria” y afrontando las “bombas de los vencimientos” de la deuda externa.

“No podíamos tomar crédito porque teníamos a la Argentina endeudada y en default técnico”, sostuvo Tolosa Paz al hacer referencia a los resultados de la gestión del Gobierno de Mauricio Macri.

“Vamos a tener discusiones en el Congreso Nacional sobre cómo generar condiciones para una matriz energética”.

La dirigente platense dijo que en la próxima etapa será necesario discutir “de qué manera creamos trabajo” y en función de eso “poder reconvertir los planes sociales en puestos de trabajo”.

“Tenemos que discutir los niveles de pobreza e indigencia y un salario único universal”, puntualizó, y adelantó que quienes integran las listas del FdT en la provincia de Buenos Aires van a “entrar al Congreso a defender” esa postura con una “pila de leyes”.

“Vamos a tener discusiones en el Congreso sobre cómo generar condiciones para una matriz energética. Necesitamos una planificación energética que vaya de la mano de lo que queremos hacer en materia productiva”, planteó la precandidata.

“Vamos a tener discusiones en el Congreso sobre cómo generar condiciones para una matriz energética. Necesitamos una planificación energética que vaya de la mano de lo que queremos hacer en materia productiva”

Y luego hizo una invitación a “discutir con los diputados de Cambiemos” sobre “qué piensan hacer ellos y cómo sale Argentina adelante” y en ese sentido hizo un llamado puntual al precandidato a diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Diego Santilli para debatir iniciativas vinculadas al país y a la provincia.

“A mí no me gustan las campañas del marketing, me gustan las campañas en las que podemos debatir”, sentenció.

Por otro lado, Tolosa Paz dijo que JxC, que para estas elecciones en la provincia de Buenos Aires se rebautizó como Juntos, “no va a tomar una agenda propositiva” y además tendrán “un problema grande” durante la campaña, ya que María Eugenia Vidal y Santilli “hicieron cambio de domicilio porque no se quieren hacer cargo de que Mauricio Macri lideró su partido hasta el 10 de diciembre de 2019”.

“Mauricio Macri tiene una imagen negativa en el Conurbano”, destacó la precandidata y, en la misma línea, agregó: “Y si Vidal estuviera orgullosa de su gestión se hubiera presentado en provincia (de Buenos Aires). Hay tantos íconos de la gestión de Vidal, como viviendas que no se entregaron y escuelas que se cerraron”.

En relación a las figuras de Vidal y Santilli, añadió: “Lo único que proponen hasta ahora es el cambio de nombre y el cambio de domicilio. Se llaman Juntos pero están todos separados. Gobiernan Buenos Aires y ahora se fueron a CABA, o estaban en CABA y ahora vienen a provincia. Esas son las propuestas. Ellos no generan trabajo. Son la timba, la circulación financiera y la destrucción”, concluyó.