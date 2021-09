Toma de Tierras en Argentina: “Estos grupos no reconocen la ley y la autoridad”, dijo Pichetto

El territorio Nacional está en peligro y a nadie parece importarle. Esta semana, se conoció que integrantes de la comunidad Kaxipayñ preparan una instalación de cierre del ingreso a la villa del lago Mari Menuco, con la intención de reivindicar su propiedad ancestral en el lugar, y requerir la solicitud de permiso para quienes entren o salgan del lugar.

Al respecto y en diálogo con Canal 26, Miguel Ángel Pichetto dijo que estos grupos “no reconocen la ley y la autoridad” y habló de la importancia del derecho a la propiedad privada.

“Esta gente no reconoce a la autoridad estatal argentina, ellos plantean la creación de un estado autónomo dentro del territorio Nacional. Esto es un verdadero disparate”, sentenció.

“El territorio patagónico está en peligro”, remarcó al tiempo que destacó que “aquí hay un avance de una visión segregacionista de la Argentina. Esto tiene una complejidad especial, es peligroso y sumamente grave”.

“Cuidado que con esto no se esté incubando un modelo segregacionista, separatista en el territorio argentino con pérdida de la Soberanía Nacional”, añadió.

Mirá a continuación el análisis completo en video:

Your browser does not support the video element.





