TOTAL NORMALIDAD | PAÍS DE BOLUDOS | PDB

El programa habla de cómo todo sigue igual después del atentado a Cristina y tratamos de abordar un poco las razones de eso. Entre ellas podemos decir que el corrimiento a la derecha del sentido común popular, gran parte por el éxito de Milei como el “liberal sarpado” de la tele y gran parte por el fracaso del gobierno popular, obligan a los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio a posicionarse bien a la derecha.

Algo de esto ya habíamos hablado en programas anteriores, a Bullrich le queda comodísimo correr por derecha a Larreta, se vio en el episodio de las vallas en Recoleta, se vio en la no condena del atentado, y se ve en las peleas recurrentes con Carrió.

Por otro lado Larreta está en una pelea que le resulta profundamente incómoda, porque él había previsto que su punto fuerte iba a ser la gestión, la razonabilidad y el “cerrar la grieta” y el escenario actual lo obliga a construir rápido una narrativa que lo transforme en un líder de derecha, algo que naturalmente no es más allá de su ideología, si es que tiene.

En el medio Massa se mandó un flor de ajuste y ahora salió a tomar deuda, algo de lo que hablamos porque mucho no se dice en los medios y la verdad que quedó opacada toda su movida por el intento de atentado a Cristina. Y más allá de que uno no esté de acuerdo con el Sergio, es notable la diferencia que hay entre un Ministro de Economía que conoce el territorio, la política y todos los resortes del Estado, a uno que viene desde Columbia y llega a la Argentina con un libro de teoría macroeconómica bajo el brazo.

En lo que puede tener su tendón de aquiles la gestión Massa es si en esta juntada rápida de 5 mil millones de dólares como reservas en el Banco Central (entre dólar soja, ajuste y deuda) no va a terminar generando una espiral inflacionaria peor a la que ya existe.

No sé cómo lo sienten ustedes pero pareciera que cambió la suerte de aquel Frente de Todos errático al que todo le sale mal, y ahora por pura suerte también, todo le sale bien, independientemente de la orientación del gobierno. Queda que pensemos nomás si este reciente “éxito” se explica porque se definió ya como un gobierno liberal.

