Trabajadores Aeronáuticos denuncian que LATAM busca “un aval legal” para echarlos masivamente

En un comunicado de prensa difundido por la Unión Sindical de Trabajadores Aeronáuticos de la República Argentina (USTARA) demuestran su total rechazo y el “desafortunado manejo” que pretende utilizar LATAM Argentina para con sus empleados.

“Latam Argentina en declaraciones oficiales ante el Ministerio de Transporte, ha dejado claro sus intenciones de dejar de operar en el País. A partir de esa declaración, promueve el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo”, mencionaron en una parte del comunicado.

En este sentido los trabajadores adheridos a USTARA, aseguran que “la empresa pretende tener un aval legal para echar masivamente al personal, pagándole el 50% de una indemnización simple, cuando en estos momentos sabemos existen decretos presidenciales que establecen la doble indemnización en caso de no estar justificada la desvinculación laboral”.

“El PPC es una herramienta donde se deben poner de acuerdo Empresa, Sindicatos y Gobierno en tratar de buscar una salida que permita a la empresa seguir operando, ya sea mediante una reestructuración o adecuación y si Latam Argentina no puede hacer frente a las obligaciones y no está en condiciones de seguir operando, deberá someterse al proceso de quiebra correspondiente, por eso decimos y creemos que el PPC no es el camino para realizar este tipo de desvinculaciones masivas”, opinaron en el documento los Trabajadores Aeronáuticos.

Para concluir, reiteraron su rechazo fervientemente a dicho accionar “dejando en claro que nuestra intención y deseo es que la empresa continúe operando en el país”.

Link de la Fuente