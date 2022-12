Trabajadores de inmigración y aduanas británicos anuncian huelga de 8 días a fin de año

Los trabajadores de control de inmigración y aduanas de los aeropuertos y puertos del Reino Unido (Border Force) anunciaron hoy que realizarán medidas de fuerza durante ocho días en diciembre, en reclamo de mejoras salariales en un contexto de alta inflación que impactó en el costo de vida.

Según el Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS), el mayor gremio que representa a los funcionarios públicos británicos,

Las huelgas tendrán lugar del 23 al 26 de diciembre y del 28 al 31 de diciembre, y afectarán a los aeropuertos de Birmingham, Cardiff, Gatwick, Glasgow, Heathrow y Manchester, así como al puerto de Newhaven.

La medida se produce en medio de una serie de huelgas que afectarán los desplazamientos de los británicos durante las fiestas.

Los ferroviarios, choferes de autobuses y personal de aeropuertos y carreteras confirmaron también huelgas durante diciembre.

El jefe del sindicato PCS, Mark Serwotka, dijo que sus miembros están viviendo en la pobreza y advirtió que la escalada sindical se intensificará si el Gobierno no se sienta a la mesa de negociaciones.

Border Force guards at airports in England, Scotland and Wales are to take strike action for eight days over Christmas as part of the #PCS rolling programme of strike action.https://t.co/dYbcmmSwVD pic.twitter.com/bFjjQWjPPs

— PCS Union (@pcs_union) December 7, 2022