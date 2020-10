Trabajadores de la educación realizaron una caravana “en rechazo a la presencialidad”

Trabajadores de la educación nucleados en la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) llevaron a cabo esta tarde una caravana educativa “en rechazo a la presencialidad” en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la pandemia de coronavirus, adelantaron voceros gremiales.

Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, señaló: “Seguimos sosteniendo que en pandemia no volvemos a la escuela presencial”, dijo la dirigente al argumentar la oposición al regreso de las clases de modo presencial y aseguró que “con un promedio de 900 contagios de coronavirus diarios no están dadas las condiciones epidemiológicas para ninguna actividad educativa presencial”.

La movilización comenzó desde las inmediaciones del Congreso nacional hacia la sede del Ministerio de Educación, ubicado en el Pasaje Pizzurno 935, de esta capital.

“Las escuelas no son guarderías y nuestras vidas valen más que los intereses empresariales. No volvemos a la escuela porque no estamos dispuestos ni dispuestas a poner en riesgo nuestra salud, la de les estudiantes y sus familias”, agregó.