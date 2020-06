Trabajadores estatales de CABA denunciaron precarización laboral

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) reiteró el pedido de intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación al conflicto del transporte interurbano de Córdoba, a raíz de que la cartera laboral provincial fracasara en su intento por destrabar la problemática que ya acumula 65 días.

Desde la entidad gremial pidieron a la Justicia información sobre los subsidios que el Estado nacional inyecta en el sistema interurbano del transporte cordobés.

“Solicitamos a la Justicia una medida de prueba anticipada para conseguir la información íntegra de los subsidios que tanto el empresariado como la secretaría de Transporte nos han negado durante todo este tiempo”, detalló el secretario general del sindicato, Emiliano Gramajo.

Desde AOITA aseguraron que informalmente le comunicaron la llegada de los fondos para el transcurso de esta semana, con lo cual se completaría el salario de mayo. No obstante, el secretario gremial de la entidad, Claudio Luna, manifestó esta mañana a Cadena 3 que la llegada del subsidio “no va a solucionar el conflicto”.

“Esto no deja de ser un título pomposo, pero la realidad es que esto no cambia el escenario porque la partida que se destinará es igual a la del primer cuatrimestre, no va a cambiar la situación. Al recibir el mismo subsidio que en la primera parte del año, van a seguir en la postura de que no alcanza y nosotros vamos a seguir en el estado extremo en el que estamos, sin poder cobrar ni llevar un plato de comida a nuestra mesa. Esto es imperdonable”, recalcó el dirigente.

El representante gremial aseguró que desde el sector empresario “nunca justificaron porqué no abonaron los salarios de marzo” y la situación actual ya acumula tres meses de salarios adeudados.

Por último, el referente de la entidad gremial, Gramajo, aseguró que “seguiremos luchando en un escenario tan adverso como extraordinario y sabiendo la difícil situación que estamos padeciendo todos los trabajadores del transporte”.