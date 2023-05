Trabajadores y trabajadoras del todo el mundo conmemoran su día con marchas y reclamos

Cientos de miles de personas agobiadas por la inflación marchan este lunes por ciudades de todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y exigir justicia social, en manifestaciones de una intensidad que no se veía desde antes de la pandemia de coronavirus.

En Francia, los trabajadores reclaman al Gobierno derogar una polémica reforma jubilatoria, mientras que en Corea del Sur y Japón exigieron mejores salarios y en España poder tomarse días libres, entre muchas otras consignas en muchos otros lugares del planeta.

El 1 de mayo tradicionalmente ha servido para celebrar los derechos laborales y visibilizar reclamos, pero las marchas expresaron frustraciones más amplias por la situación actual del mundo.

Rusia. Foto: AFP.

En Francia, por ejemplo, activistas climáticos pintaron con aerosol la fachada del museo Fundación Louis Vuitton de París, y manifestantes en Alemania se manifestaron contra la violencia contra las mujeres y las personas LGBTQ+.

Las celebraciones fueron reprimidas en Turquía, país que se prepara a celebrar elecciones en medio de tensiones políticas.

En Rusia, la guerra con Ucrania eclipsó los actos y los redujo al mínimo en Moscú, donde las celebraciones del 1 de mayo fueron algunas vez eventos masivos.

La guerra está en el centro de las preocupaciones a nivel global por el poder adquisitivo, ante el aumento de precios de la alimentación y de la energía registrado en todo el mundo desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

En Asia, las marchas del 1 de mayo de este año parecieron desatar la frustración reprimida después de tres años de coronavirus, con mucha mayor participación que en años anteriores, según medios locales.

En Europa, Francia se preparaba para uno de los 1 de mayo de manifestaciones más multitudinarias en años, esta vez centradas en el rechazo a la decisión del presidente Emmanuel Macron de elevar la edad jubilatoria de 62 a 64 años pese a meses de protestas.

Pakistán. Foto: AFP.

Laurent Berger, líder del sindicato francés CFDT, dijo a la radio France Info que esperaba una jornada «histórica», con todos los sindicatos unidos por primera vez desde 2009 y con hasta 1,5 millones de manifestantes en las calles.

«Este 1 de mayo también sirve para decir que queremos que se pongan en la agenda nuestras aspiraciones: aumentos salariales, igualdad entre mujeres y hombres, mejora de las condiciones laborales y considerar los temas ambientales», dijo su par de la CGT, Sophie Binet.

El Reino Unido, donde la inflación supera el 10%, vive por ejemplo una oleada de movimientos sociales desde hace varios meses para pedir un aumento de los salarios, tanto en los servicios públicos como en el sector privado.

Las enfermeras y enfermeros británicas iniciaron una huelga de 28 horas para exigir aumentos salariales, un paro que afectaba a muchos servicios en los hospitales, incluyendo, por primera vez, los de cuidados intensivos y oncológicos.

El principal sindicato de la profesión rechaza el 5% de incremento salarial y un pago único excepcional de al menos 1.250 libras (1.570 dólares) que ofrece el Gobierno.

Our members know their worth. They made it clear that the offer on the table was neither fair nor reasonable and today they are back on picket lines to fight for what they deserve, to protect their patients and to safeguard the NHS. #RCNStrike pic.twitter.com/Uzb7ywroEV

— The RCN (@theRCN) May 1, 2023