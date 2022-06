‘Trabajamos con intendentes para avanzar en la reparación de deudas históricas’

Se entregaron 400 títulos de propiedad gratuitos para familias del municipio de General Belgrano (Foto Prensa Gobierno Provincia de Buenos Aires).

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes el acto en el que se entregaron 400 títulos de propiedad gratuitos para familias del municipio de General Belgrano y destacó que su compromiso es «trabajar con cada uno de los intendentes e intendentas para continuar avanzando en la reparación de las deudas históricas que tiene la provincia de Buenos Aires».

En el marco del programa «Mi Escritura, Mi Casa», el mandatario encabezó el acto junto a la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente local, Osvaldo Dinápoli, y la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti, se detalló en un comunicado.

«Estamos subsanando una demora muy larga que ha llevado a que cerca de 800 mil bonaerenses no cuenten con los títulos que acreditan la propiedad sobre sus viviendas», señaló Kicillof, y agregó: «Este es un acto de justicia que permite valorar lo que les pertenece a nuestros vecinos y vecinas producto de su trabajo y de su esfuerzo».

Subrayó que «si no se cuenta con la escritura, se ven impedidos otros derechos como obtener un crédito para arreglar la casa y darle continuidad al esfuerzo de los mayores con la posibilidad de legar el bien a las próximas generaciones».

«Este acto de reparación lo impulsamos desde el Gobierno de la Provincia con un programa que está pronto a otorgar 100 mil escrituras de forma totalmente gratuita», añadió.

La iniciativa fue impulsada por el gobierno bonaerense a principios de 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular.

«Nuestro compromiso es trabajar con cada uno de los intendentes e intendentas para continuar avanzando en la reparación de las deudas históricas que tiene la provincia de Buenos Aires», agregó Kicillof.

(Foto Prensa Gobierno Provincia de Buenos Aires)

El intendente Dinápoli, de Juntos, remarcó: «Este es uno de los actos más emotivos de los que podemos participar porque se hace realidad la escritura para mucha gente que ha estado esperando más de 30 años».

«Hoy los beneficiarios tienen la felicidad de poder hacer lo que necesiten para seguir engrandeciendo sus familias», dijo el mandatario de la oposición.

La jornada se enmarca en una etapa que prevé facilitar más de 2.500 escrituras en 16 municipios de la costa sudeste.

Durante la jornada se entregaron de títulos de propiedad a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Gorchs y al «Club de Los Abuelos de General Belgrano».

Avances de las obras de un nuevo edificio para la Escuela Secundaria N°5(Foto Prensa Gobierno Provincia de Buenos Aires).

Además, durante la visita al distrito se pusieron en funcionamiento cinco patrulleros cero kilómetro que estarán destinados a reforzar las tareas de la Policía de Seguridad Comunal en el casco urbano del distrito, que se suman a las cinco camionetas 4×4 que la provincia entregó anteriormente para fortalecer el Comando de Patrulla Rural.

Se informó que las autoridades recorrieron los avances de las obras de un nuevo edificio para la Escuela Secundaria N°5, que albergará a 111 estudiantes.

En el marco del programa «Escuelas a la Obra», la provincia invierte 22 millones de pesos en esta construcción que conformará un polo educativo integrado por el Jardín de Infantes N° 904 «Juana Manso» y las escuelas primaria N° 10 «Juan Bautista Alberdi» y secundaria N°5 «El Pueblazo».

Estuvieron el jefe de asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la diputada nacional Marcela Passo; la legisladora provincial Natalia Sánchez Jáuregui; su par José Ignacio «Cote» Rossi; los intendentes de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Las Flores, Alberto Gelené, y de General Paz, Juan Manuel Álvarez; el presidente de la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia, Héctor Olivera; el concejal Jorge Eijo y la concejala Cristina Gamboa.