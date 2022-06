La intendenta Norma Fuentes estuvo en Libertad de Opinión y se expresó sobre los trabajos que llevan adelante.

La intendenta de la ciudad Capital, Norma Fuentes, visitó los estudios de Libertad de Opinión, y entre otras cosas, se refirió al trabajo que se viene realizando para lograr una ciudad innovadora, trabajando para todos los vecinos.

Según la propia Fuentes lo sostuvo, y con la vorágine que genera el cargo de intendenta de la Capital santiagueña, “hacemos el máximo esfuerzo; y la militancia que hacemos es por los vecinos, para brindarle los mejores servicios. Estoy muy halagada y orgullosa por haber sido elegida para competir en las elecciones a intendente. Estamos trabajando para proponerle a la comunidad una ciudad innovadora”.

“Soy una municipal y siempre me he sentido así. Siento el acompañamiento del empleado municipal, considerando estos dos años difíciles que hemos tenido por la pandemia. Hicimos un trabajo enorme desde los Caps, acompañando al Ministerio de Salud. Hemos trabajado en todas las áreas de manera coordinada, asumiendo los desafíos y cumpliendo con los vecinos. Hoy parece una película, pero haber notado este enorme compromiso, siento ese plus que le han puesto. Y eso me llena de orgullo porque me siento parte de la familia municipal”, sentenció Fuentes.

En el desafío de generar nuevos servicios y una ciudad mejor, la intendenta de la Capital señaló que siempre considera que hay cosas por mejorar. “Hicismo un trabajo enorme desde lo ambiental, hoy los espacios verdes se han puesto en valor. Diagramamos un plan urbano ambiental para los próximos años y generando para la inclusión. Trabajamos para generar una ciudad con inteligencia y que esté al servicio de la comunidad”, puntualizó.