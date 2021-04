Trabajo anuncia la semana próxima la convocatoria al Consejo del Salario

El gobierno anunciaría la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo la semana próxima: la cita se realizaría entre el 27 y el 28 de abril y el gobierno buscará acordar con las centrales sindicales y las cámaras patronales una variable que repercute no sólo en los ingresos más bajos del mercado laboral sino también en la definición de los montos de planes sociales como el Potenciar Trabajo.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, hará propia la convocatoria a gremios y empresarios para intentar destrabar lo que se prevé como una dura negociación tras un 2020 en que los salarios perdieron contra el IPC y una inflación trimestral del corriente que se ubicaría cerca del 12% cuando la pauta del Presupuesto la había ubicado en torno al 29%.

En la sede de calle Alem recordaron que el año pasado la suba de 28% del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) –hoy en $20.600 y cuya última cuota fue devengada en marzo último- fue fruto del acuerdo de las partes y, así, después de tres años se evitó el laudo ministerial. Este año también se buscará que no sea la cartera laboral quien fije el monto definitivo. Habrá que ver si, como viene sucediendo en las paritarias sectoriales, la “pauta” del 32% con cláusula de revisión en octubre próximo se termina imponiendo o, entendiendo que este indicador afecta a los más vulnerables, se concede un aumento aún superior.

Es que los incrementos, se descuenta que serán otorgados en cuotas como en los últimos años, son tomados en cuenta para calcular distintos planes sociales para asistir a personas en situación de vulnerabilidad. El unificado Potenciar Trabajo, por ejemplo, tiene una carga horaria de media jornada (4 hs) y paga un ingreso similar al 50% del SMVyM; el programa Acompañar está destinado a mujeres y personas LGBTI+ que se encuentren en riesgo por situaciones de violencia de género y reciben un monto igual al SMVyM durante 6 meses. También esta variable se utiliza para el otorgamiento de las becas Progresar a quienes deseen estudiar, ya que el beneficiario sólo podrá acceder a dicho subsidio cuando el ingreso familiar no supere los tres salarios mínimos.

El ministro Moroni se reunió el pasado lunes con su par de Economía, Martín Guzmán, en el Palacio de Hacienda para, entre otras cuestiones, tratar el impacto fiscal de esta medida. En un año en el que se intentará no agigantar el déficit fiscal, se trata de una variable a considerar.

Con una inflación de marzo cercana al 4% y una disparada incesante en el precio de los alimentos, los reclamos por mayor asistencia estatal no cesan. En las últimas horas, el dirigente social Luis D´Elia, un aliado incómodo para la Casa Rosada, utilizó su cuenta de Twitter para dedicarle un mensaje al Presidente: “COMPAÑERO @alferdez. No hay más IFE No hay más ATP Hace meses que no se reparte mercadería a granel La carga de planes era exigua y en los próximos 3 meses será nula Los precios de los alimentos están desorbitados Hay hambre en los barrios Debemos hacer algo URGENTE”.

Según se pudo averiguar, Trabajo emitirá las invitaciones para participar del Consejo la semana próxima –por protocolo se suele realizar 15 días antes de la convocatoria- para una reunión que se presume “virtual” y se llevaría a cabo entre el 27 y el 28 de abril próximo. En principio, Moroni iba a recibir a las partes en las oficinas de calle Alem pero la irrupción de la segunda ola de covid y las medidas preventivas en curso, hicieron recalcular la logística del encuentro.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil (CNEPSMVM), tal su nombre formal, es un órgano tripartito integrado por 48 miembros: 16 miembros cada uno de los grupos gubernamentales, de trabajadores y de empleadores. Las resoluciones del Consejo se aprueban por mayoría de dos tercios. Pero entre 2017 y 2019, por falta de acuerdo, fue el propio ministerio el que cerró la negociación y fijó la suba anual.