Tragedia de Once: Corte Suprema confirmó condenas a Juan Pablo Schiavi y a Marcos Antonio Córdoba

La Corte Suprema de Justicia ratificó hoy las condenas de los acusados por la Tragedia de Once, ocurrida en febrero de 2012, en la que murieron 52 personas y casi 800 resultaron heridas.

Con la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la Corte Suprema rechazó los recursos de queja de las defensas. El alto tribunal rechazó las apelaciones de los condenados, por lo que las sentencias quedaron firmes, ya que no existe otra instancia de apelación.

De esta forma, fue ratificada la condena a cinco años y medio de prisión al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, y la de tres años y tres meses del maquinista del tren Marcos Antonio Córdoba, además de otros 16 acusados.

Los supremos rechazaron los recursos “por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

El máximo tribunal también ratificó la condena del ex presidente de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) Claudio Cirigliano, a 7 años, además de otros 15 acusados.

Respecto a la sentencia del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, la Corte Suprema de Justicia dijo que su pedido de revisión de su condena a 8 años debe ser resuelto por la Cámara de Casación Penal.

Además, la Corte confirmó las condenas de Marcelo Alberto Calderón, director de Cometrans, 6 años; Jorge Álvarez, director de TBA, 6 años; Sergio Daniel Tempone, gerente de Operaciones de TBA, 5 años; Carlo Michele Ferrari, presidente de TBA, 5 años; y Jorge Alberto De Los Reyes, vicepresidente de TBA, 5 años.

También fueron confirmadas las condenas de Carlos Esteban Pont Vergés, director de TBA, a 5 años de prisión; Roque Ángel Cirigliano, jefe de Material Rodante de TBA, 3 años y 6 meses; Antonio Marcelo Suárez, director de TBA, 4 años; Laura Aida Ballesteros, directora de TBA, 4 años; Guillermo Antonio D Abenigno, director de TBA; 4 años.

Además, fueron ratificadas las condenas de Francisco Adalberto Pafumi, directivo de TBA, 4 años; Víctor Eduardo Astrella, director de TBA, 4 años; Alejandro Rubén Lopardo, director de Cometrans, 3 años; Pedro Roque Raineri, directivo de TBA, 3 años; Oscar Alberto Gariboglio, vicepresidente de Cometrans, 3 años; y José Doce Portas, director de Cometrans, 3 años.

En tanto, la decisión de la Corte no alcanzó al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, porque su apelación aún no llegó al máximo tribunal del país.

