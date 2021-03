Traiciones, entrega de trabajadores y un pacto que no se cumplió: piden echar a un secretario general

Estalló una interna brutal en la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (Festiqypra), que conduce Daniel Santillán. En un comunicado, los secretarios de Organización, Gremial, Relaciones Institucionales y Actas pidieron su renuncia indeclinable (NdR: a rigor de verdad escribieron “indeclinale”) “por conducta antisindical, desleal y nefasta”. En unos audios que tomaron estado público le detalla a los dueños de una empresa cómo despedir a tres trabajadores; uno de ellos un delegado opositor. Sus colegas compararon su accionar con las prácticas de la Dictadura.

Paréntesis. Más allá de la denuncia y conocedores del mundo empresarial sindical es una práctica habitual consensuar despidos con dirigentes sindicales para evitar medidas de fuerza u otras cuestiones conflictivas. Pero los pliegues que tiene esta historia pone blanco sobre negro lo que denuncian los compañeros de Comisión Directiva de Santillán.

En los tres audios que acompañan a esta nota, el secretario general, de manera campechana, habla con Claudia Kalinec, la esposa de Luis Whul, dueño de la empresa Pelco SA, y le expone detalladamente cómo debe despedir a “Toloza” quien es delegado sindical y fuera parte de la Comisión Directiva aunque hasta que se presentó junto a una lista opositora. ¿Esta traición fue la que justificó el proceder de Santillán o lo que realmente denunciaban los dueños de la firma? Veamos la historia.

Para Santillán el despido es justificado porque Toloza junto a otras personas fueron encontrados con las manos en la maza robando material de una de las plantas de Pelco SA. Se podría inferir que los dueños hablaron con Santillán para comentarle de la situación y acordaron con detalles cómo y cuando echarlo como para que Toloza no quede cubierto por la licencia gremial. En ese sentido es espeluznante escucharlo al dirigente gremial dando precisiones de cómo proceder.

Santillán hizo su descargo en el medio local, 11noticias: “La estrategia que hice en su momento, que puede haber sido equivocada, dio el resultado que yo buscaba de sacarnos a un golpeador con denuncia de por medio y la tranquilidad de no tener echados por robo, aunque perdimos la portería”. Siguió: “Yo me hice cargo de la primera cagada que me mandé que era hacerlo entrar a la fábrica. Recibí a un grupo de mujeres que me trajeron la denuncia de la mujer, a la cual yo conocía, y que luego le realizaron un escrache en la empresa y que generó un problema muy grande para el gremio”. Cierra: “Me llama la dueña y me dice: ´mirá me metiste un golpeador en la fábrica y me querés meter dos más (por Coronel y Sat). Yo me quiero desprender de este tipo porque tenemos chicas trabajando ahí, está denunciado por golpeador y por amenazas´. Fue ahí que los trabajadores hicieron asambleas en la fábrica para que lo echaran y desde ese momento comenzó a presentar certificados médicos permanentemente”.

La otra gran duda es: esto ocurrió durante la era de Cambiemos, ¿por qué difundieron los audios ahora? No hay respuesta. Hay sospechas de que algún pacto no se cumplió y lo dejaron expuesto a Santillán.

Los clanes familiares en la industria química

En Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe, Santillán es resistido. A este dirigente, oriundo de esa localidad y secretario general del gremio químico afincado ahí (NdR: dicen que no tiene personería gremial), los 400 ex trabajadores de Ar Zinc lo recuerdan mal. A los dos meses de asumido Mauricio Macri esta empresa cerró sus puertas y Santillán, según cuentan a Mundo Gremial, nunca encaró una negociación “porque nunca supo manejar la relación con la empresa”. También cuentan que Ar Zinc le pagó unas vacaciones en crucero, que duraron varias semanas, para avanzar con los despidos mientras estaba fuera del país. Hay ex trabajadores que judicializaron el despido porque, según denuncian, Ar Zinc no pagó las indemnizaciones completas.

Acaso como una matriz, el sector químico vive de traición en traición. La Federación original es la Federación Argentina de Trabajadores Químicos y Petroquímicos (FATIQyP) que actualmente conduce Fabián Hermoso, quien sucedió a su padre Reinaldo; fallecido en agosto de 2007. En ese entonces su adjunto, Pedro Salas, tenía la aspiración natural de manejar la FATIQyP, pero las diferencias con Hermoso padre terminaron proclamando a Fabián para sucederlo. Fue así que Salas, que era el titular del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y Adyacentes (SPIQYP), se abrió de la FATIQyP y creó la Festiqypra. Repitió la historia: ante su fallecimiento lo sucedió su hijo Rubén; quien condujo la entidad hasta principios de 2020 cuando fue destronado por Santillán.

Pero volvamos al SPIQYP. Este gremio, radicado en Avellaneda, nuclea al 80% de la actividad y por lo tanto es el que aportaba la mayor recaudación a la Federación. Hoy lo conduce Facundo Aveiro; nieto de Pedro Salas. Por desacuerdos en los manejos financieros de la Festiqypra, en mayo de 2018 Aveiro se desafilió cortándole el chorro de dinero a la Federación. Sin embargo, cuentan las fuentes consultadas para esta nota, Santillán se apropió de la obra social del SPIQYP (Obra Social del Personal de Sindicatos de la Industria Química y Petroquímica) dejando de reconocer a las autoridades; que hoy estarían en cabeza de Luis Zabala; el secretario Gremial de la Festiqypra que firmó la carta con el pedido de renuncia de Santillán. Sobre este punto, esta semana pedirán a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que regularice la situación permitiendo a Zabala asumir. Si la SSS obrara en consecuencia la Federación y Santillán quedarían asfixiados económicamente con un futuro difícil de remontar.