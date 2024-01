“Tranquilidad de conciencia”: Hernández Maqueda rompió la Coalición Cívica tras el acuerdo Carrió-Llaryora

No sorprendió la renuncia de Gregorio Hernández Maqueda a la tesorería de la Junta Ejecutiva Nacional de la Coalición Cívica ARI de Elisa Carrió. El legislador ya había manifestado puertas adentro su posición respecto al acuerdo en Diputados entre su partido y el peronismo cordobés.

Este lunes hizo formal su salida de la mesa nacional y luego indicó el motivo: “La conformación de un mismo bloque de diputados nacionales de la CC-ARI junto a los representantes del Partido Justicialista (PJ) de Córdoba”.

Presenté mi renuncia como miembro/tesorero de la Junta Ejecutiva Nacional de la Coalición Cívica – ARI. Motiva esta decisión la conformación de un mismo bloque de diputados nacionales de la CC-ARI junto a los representantes del Partido Justicialista (PJ) de Córdoba. De entre… — Gregorio Hernández Maqueda (@ghmaqueda) January 16, 2024

El pacto político entre Elisa Carrió y Martín Llaryora que conformó el nuevo bloque llamado Hacemos Coalición Federal fue factor determinante la decisión de Hernández Maqueda, quien hace poco más de un mes asumió como legislador en la Unicameral de Córdoba.

En el comunicado, argumentó: “De entre lo mucho que me dio el partido a lo largo de estos años, está elegir siempre la tranquilidad de conciencia por sobre cualquier cargo. Tengo la profunda convicción de que aplicar los principios de la ética, la república y la libertad en Córdoba, implica trabajar por una alternancia en el gobierno, en manos del PJ desde hace 25 años, con tremendas deudas en lo institucional, económico y social para los 4 millones de cordobeses”.

En contacto con PERFIL CÓRDOBA, Hernández Maqueda aclaró que su decisión no implica la renuncia a la Coalición Cívica ARI: “No me voy del partido, salvo que me echen. Creo no estar alejándome de los principios que hemos defendido siempre”, aseguró.