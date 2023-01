¿Transformación digital o cambio organizacional?

El núcleo de la transformación digital tiene que ver con el time to market de los requerimientos. Para cumplir ese objetivo, la clave está en la sinergia entre grupos/áreas de trabajo, apoyada en procesos que agilizan la operación.

En definitiva, uno de los puntos centrales de esta transformación está dado por la cultura organizacional: por el cambio de pensamiento de las personas y organizaciones en cómo realizan su trabajo, por cómo adoptar nuevas formas de realizarlo, por los procesos para poder guiar este accionar y llevarlo a la práctica. Para apalancar la digitalización en cualquier empresa hay que tener en cuenta a las personas, ya que serán quienes analicen, tomen decisiones, modelen y construyan. Son, en definitiva, la clave del éxito.

Hoy en día, las principales áreas donde la digitalización se vuelve más necesaria son las de ventas y contacto con el cliente, sobre todo en las empresas de servicios (telefónicas, entidades bancarias, etc). No se trata de reescribir el mismo formulario en papel en una interfaz web responsive, sino de mejorar la experiencia del usuario: cuando se obliga al usuario a duplicar tareas o una app no es intuitiva o de fácil utilización, automáticamente se elegirá otra.

Respecto a las resistencias, las empresas se dividen en dos grandes grupos: aquellas tradicionales, como bancos, gubernamentales, etc; y aquellas basadas en tecnologías, como fintechs, startups, y más. En las empresas tradicionales, el problema es cultural. Existen silos de conocimiento que no son fáciles de desmontar y la cultura jerárquica suele oponerse a nuevas formas de trabajo, porque ve amenazado el control cuando se incorporan formatos de trabajo ágiles. El otro grupo de empresas, pese a ser ágiles y tener un time to market relevante, carecen de visión y estrategia para continuar creciendo y, sobre todo, mantenerse en el mercado.

Para alcanzar la digitalización, las herramientas que puede brindar un equipo de arquitectura IT a las empresas son muchas y variadas. Desde la arquitectura se realizan los assesment de las organizaciones, se modelan soluciones completas en hardware y software, se ofrece un framework de trabajo de arquitectura en todas sus formas (empresarial, datos y tecnológica), y luego se proponen diferentes modelos de gobierno para llegar a ordenar a la organización en este nuevo camino. El rol de Enterprise Arquitect es el primer contacto con la organización y el encargado de hacer un relevamiento de la empresa en sus diferentes aristas, desde el organigrama, áreas de trabajo hasta los sistemas con los que cuentan y dónde corren.

Hoy en día las empresas, aunque pertenezcan a distintos sectores y manejen distintos modelos operativos, se enfrentan a un mismo desafío: una economía y contextos totalmente cambiantes.

La transformación digital, abanderada por los arquitectos empresariales, ofrece una nueva metodología para que las decisiones de negocio acompañen a las decisiones técnicas; y para que ambas soluciones puedan finalmente coexistir dentro de un mismo ecosistema, aliviando las fricciones legadas por culturas organizacionales obsoletas, que entorpecen el crecimiento óptimo de las empresas.

