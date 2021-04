Tras 40 años, Pereyra abandona la conducción de los Petroleros Privados

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, anunció que dejará la conducción del gremio tras 40 años de permanecer al frente del organismo sindical.

De este modo lo anunció hace algunos días el propio dirigente en el acto de balance de gestión frente a decenas de trabajadores y dirigentes de la entidad. Según adelantaron, podría ser reemplazado por el actual secretario administrativo, Mario Ricci.

“Cumplo 78 años en esta organización que he dejado gran parte de mi vida. No puedo terminar con 82 años conduciendo esta organización que necesita gente con mucha fuerza y mucho coraje”, aseguró Pereyra.

En el último tiempo el gremio debió atravesar diversas internas con fuertes reclamos por parte de las bases, lo que llevó a cierto desgaste de la conducción actual. Este desgaste, sumado a una compleja enfermedad que debió enfrentar el dirigente en los últimos años, habría sido un elemento central en la presente decisión, que al mismo tiempo se da en un escenario más que difícil para la actividad.

“Así que compañeros yo quiero agradecerles a todos ustedes este acompañamiento extraordinario que hemos recibido, que me han acompañado en lo político, en lo personal, en cada cosa que me he presentado hemos ganado con el acompañamiento de ustedes”, precisó el referente de la organización.

En este contexto, las próximas elecciones que se aproximan en el gremio también calentaron el escenario. Se trata de una nueva oposición a la agrupación Azul y Blanca liderada por Pereyra, denominada Fuerza Petrolera.

Justamente la renovación de personas al frente de la organización es uno de los fuertes argumentos que plantea este grupo.

Por último, Pereyra dejó en claro que “ha llegado el momento de descansar”, y remarcó estar convencido de que “los compañeros que llegan va a hacer las cosas mucho mejor que yo”.