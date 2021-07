Tras adelantar la paritaria estatal, Rodríguez pidió políticas de empleo contra la informalidad

El secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, fue protagonista en las últimas horas tras acordar con el gobierno el adelantamiento de la revisión salarial de los estatales ante el avance de la inflación.

“Hay varias maneras de mejorar la situación ya sea con un porcentaje más elevado o también con el adelantamiento de cuotas”, señaló el gremialista que no confirmó cuál será el mecanismo para mejorar la paritaria del 35% firmada para la administración pública nacional.

El secretario adjunto de la CGT destacó también el adelantamiento del pago de aumentos sobre el salario mínimo, vital y móvil, un reclamo efectuado por la central obrera.

“Se va a percibir la totalidad en el mes de septiembre, aunque inicialmente el aumento acordado del 35 por ciento terminaba siendo efectivo en cuotas hasta febrero”, sostuvo en diálogo con El Destape Radio.

Al referirse a la problemática del trabajo en el país, Rodríguez se mostró confiado en caminar hacia “una tendencia a recuperar empleo porque es una necesidad de Argentina”.

“El país solo va a crecer con trabajo y, más allá de que el subsidio es una necesidad a veces en una emergencia, no se puede convertir en crónico”, remarcó Rodríguez.

Y agregó: “Tienen que generarse de políticas de empleo muy firmes para que los argentinos que están en la informalidad o sin empleo, puedan conseguir un trabajo registrado”.

Por último, Andrés Rodríguez opinó sobre el trabajo remoto en el Estado durante la pandemia y se mostró en favor “con la vuelta presencial de aquellos empleados que “tengan aplicada una sola dosis” de una vacuna contra el coronavirus.

“En la medida que hay una vacunación de carácter más masivo, esto permitirá el retorno a los lugares de trabajo. Es importantísimo que todo eso se recree, porque el trabajo a distancia no es efectivo. Hay muchos problemas y Argentina no está preparada para una cuestión de esta naturaleza. No tenemos que hacer crónica la costumbre de no ir a trabajar”, puntualizó.