Tras confirmar su candidatura, Biden dijo que Trump es un ‘peligro’ para la democracia

El presidente Joe Biden afirmó este miércoles que su predecesor republicano y potencial rival en las elecciones de 2024, Donald Trump, constituye «un peligro» para la democracia de Estados Unidos.

«Lo conozco bien y conozco el peligro que representa para nuestra democracia», afirmó Biden en conferencia de prensa en la Casa Blanca con su par de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol.

«Me siento bien. Me siento entusiasmado con las perspectivas» de un segundo mandato, dijo el mandatario demócrata de 80 años, que ayer confirmó que buscará su reelección, informó la agencia de noticias AFP.

Biden ya lanzó su campaña para las presidenciales de 2024, que podrían convertirse de nuevo en un duelo electoral contra Trump, quien actualmente es el favorito entre los republicanos para las primarias.

Freedom is more than a value. It’s who we are.

That’s been the work of my first term: To protect your rights. To put more money in your pocket. To bring down costs.

But MAGA Republicans are lining up to roll this progress back. We can stop them if we do it together.

— Joe Biden (@JoeBiden) April 26, 2023