Tras cortar avenida General Paz, marcha y protesta de Organizaciones Sociales en el Obelisco

Marcha y protestas en la avenida 9 de Julio. Foto: NA.

La Ciudad de Buenos Aires fue nuevamente eje de protestas y cortes de calles en medio del incremento de casos de coronavirus.

El primero de los piquetes fue realizado por el movimiento Barrios de Pie, que se concentró en la esquina de Eva Perón y Piedrabuena, en el barrio porteño de Villa Lugano. Hubo tensión y caos vehicular en la avenida General Paz.

Luego, los manifestantes se movilizaron hasta el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad bajo la consigna “Larreta, basta de hambre”.

Noticias relacionadas

“La pandemia no ha terminado y la crisis económica tampoco, por lo que nuestros merenderos y comedores se ven abarrotados de vecinos buscando un plato de alimento. No queremos dejar de servir lo que en muchos casos es la única comida caliente del día para muchos vecinos, ni que nadie se quede afuera”, sostuvo Barrios de Pie.

Y agregó: “Frente a esta situación y nuestra denuncia permanente, el Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta niega los alimentos y recorta la asistencia cuando la situación en las villas y barrios es desesperante”.

Más tarde, otro grupo de movimientos sociales se congregó en el Puente Pueyrredón, para exigir al Gobierno porteño respuestas sobre las demoras en la distribución de alimentos a comedores y ampliación de planes sociales.

“No nos responden en nada. Creemos en la vía del diálogo, pero hasta ahora hay mentiras. Queremos trabajar. El Estado no tiene respuestas sobre esta gente. Nos suspendieron la bajada de alimentos”, señaló el referente de La Nueva Alternativa, Damián Ávila.

Las protestas se dan en medio de un panorama complicado en materia epidemiológica, ya que el incremento de casos positivos de coronavirus hizo que se concretara la llegada de la segunda ola, lo que puso en alerta a las autoridades de todo el país.

NOTICIA EN DESARROLLO.

Your browser does not support the video element.

Manifestación por la avenida General Paz.