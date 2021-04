Tras el COVID positivo del Presidente, el laboratorio de Sputnik V sacó un comunicado sobre la eficacia de la vacuna – NCN

El instituto Gamaleya, de Rusia, le envió un mensaje al presidente Alberto Fernández luego de que confirmara que contrajo coronavirus.

A través de la cuenta oficial de la vacuna rusa Sputnik V, ecsribió: “Nos entristece escuchar esto. #SputnikV tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones y un 100% de eficacia contra casos graves”.

El mensaje del instituto Gamaleya

Además, el Instituto aseguró que en caso de que la infección se confirme “la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves”. “¡Le deseamos una rápida recuperación!”, concluyó el mensaje.

BREAKING:#SputnikV phase 3 clinical trials results in @TheLancet. Its 91.6% efficacy overall & 100% for severe cases have been validated by internationally peer reviewed data. With logistics at +2 +8C and <$10/shot, Sputnik V is a vaccine for all humankind.https://t.co/Fk5CHHkqIv

— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 2, 2021