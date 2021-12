Tras el récord de casos en el mundo, la OMS prevé un ‘gran número’ de hospitalizaciones por Ómicron

El número de casos de Covid-19 a nivel mundial alcanzó este martes uno de los peores picos de la pandemia, impulsados por récords de contagios en varios países de Europa, situación que provocó que potencias como China e India redoblen las restricciones y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierta que la variante Ómicron provocará «un gran número de hospitalizaciones».

En Estados Unidos, por ejemplo, las cifras relacionadas al coronavirus se incrementaron abruptamente en la última semana, cuando se registraron 237.061 casos, es decir un 66% más que la semana previa, y 1.453 muertes, un 18% más, según datos de la Universidad Johns Hopkins publicados por la cadena CNN.

El Gobierno de Joe Biden, sin embargo, anunció que «las restricciones de viaje ya no son necesarias para proteger la salud pública», ya que las «vacunas de refuerzo protegen contra Ómicron», y decretó la reapertura de las fronteras con Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Eswatini, Mozambique y Malawi.

En América del Sur, la situación es alarmante en Bolivia, donde autoridades sanitarias informaron que el 100% de las unidades en terapia intensiva para Covid-19 de los hospitales públicos de la región de Cochabamba están ocupadas con pacientes que no se vacunaron.

Los países dudan entre fuertes restricciones y una estrategia más flexible debido a los signos de menor gravedad de Ómicron. Foto: Carlos Brigo

En paralelo, en Asia, China registró 175 casos en la ciudad norteña de Xi’an, la cifra diaria más alta para una ciudad del país desde marzo de 2020 y pese a tener en estricto confinamiento a sus 13 millones de habitantes, y aisló a cientos de miles de residentes de la ciudad de Ya’an, donde también ordenó el cierre de comercios, informó la agencia de noticias china Xinhua.

Incluyendo los casos de Xi’an, China registró en la última jornada 209 casos de coronavirus, la cifra de contagios más alta también desde marzo de 2020, cuando los reportes de la Comisión Nacional de Salud de Beijing comenzaron a dar los casos asintomáticos por separado.

También estableció nuevas medidas la capital de la India, Nueva Delhi, incluido un toque de queda nocturno, entre las 22 y las 5, y el cierre de las escuelas, centros de salud y piscinas, tras detectar que en los últimos días hubo un aumento de los contagios vinculados a la nueva variante Ómicron.

Asimismo, aplicó el 50% del aforo a los bares y restaurantes y restringió el horario de apertura de los comercios.

Con ello, el Gobierno intenta evitar una situación similar a la sufrida en mayo último con el catastrófico brote de la variante Delta, cuando se registró más de 400.000 casos y 4.000 muertes diarias.

