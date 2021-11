Tras el tenue acuerdo en la COP26, científicos y políticos piden acelerar medidas ambientales

El mundo debe actuar lo más rápidamente posible para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar un calentamiento global «catastrófico», advirtieron este domingo científicos y políticos, tras el cuestionado acuerdo alcanzado in extremis por casi 200 países en la conferencia de la ONU sobre clima COP26 de Glasgow.

Luego de dos años de preparativos y 13 días de intensas negociaciones en jornadas enteras hasta el último segundo, casi la totalidad de naciones del planeta acordaron este sábado un compromiso, plasmado en un pacto, para acelerar la lucha contra el alza de las temperaturas en el encuentro en la ciudad más grande de Escocia, en el Reino Unido.

Pero, aunque cada décima de grado centígrado tiene importantes consecuencias, las decisiones de este «Pacto de Glasgow» no garantizan un calentamiento limitado a 1,5°C con respecto a la era preindustrial, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, que en 2015 echó las bases para la acción climática.

«La catástrofe climática sigue golpeando a nuestras puertas», advirtió anoche el secretario general de la ONU, António Guterres, en Glasgow.

«Hemos mantenido +1,5°C a nuestro alcance (…) pero su pulso es débil», declaró por su parte el presidente de la COP26, el británico Alok Sharma.

«Siempre supimos que Glasgow no era la línea de llegada», señaló el enviado del presidente estadounidense, Joe Biden, para el clima, el exsecretario de Estado John Kerry.

Desde el Vaticano, sin mencionar el acuerdo, el papa Francisco pidió este domingo a líderes políticos y económicos “valentía y visión de futuro” ante el cambio climático.

“El grito de los pobres, unido al grito de la Tierra, resonó en los últimos días en la COP26″, dijo el Papa al público presente en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

“Animo a todos aquellos que tienen responsabilidades políticas y económicas a actuar de inmediato con valentía y visión de futuro”, agregó.

The #COP26 is over. Here’s a brief summary: Blah, blah, blah.

But the real work continues outside these halls. And we will never give up, ever. https://t.co/EOne9OogiR

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 13, 2021