Tras hablar de estado de sitio, Bullrich cargó contra el Gobierno

Patricia Bullrich se diferenció de Javier Milei y este miércoles 23 de agosto evitó hablar sobre el adelantamiento de la fecha de elecciones. “No quiero echar más leña al fuego”, dijo. En las últimas horas había sugerido la posibilidad de que el Gobierno decrete el estado de sitio y ahora vaticinó: «O se ponen al frente o la situación del país estará muy difícil».

La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio fue consultada acerca de las declaraciones de Milei, que viene de decir que está en condiciones de asumir en caso de que Alberto Fernández no logre terminar su mandato. «No quiero prender ninguna luz ni decir que estoy lista desde hace tiempo. Lo estoy porque me preparé para serlo, pero no lo digo para que no haya una situación de caos. Estoy pregonando el orden».

El pronunciamiento de la exministra de Seguridad durante el Gobierno de Cambiemos llegó en medio de un clima enrarecido y atravesado por intentos de saqueos y robos grupales en el Conurbano y algunas provincias del país. En ese marco, durante una entrevista radial insistió con pedirle al Gobierno que tranquilice la situación.

«Le pido al Gobierno que active todos los mecanismos para que esto termine y para que el país no se convierta en más caos. Ahí me quiero quedar», resaltó la dirigente opositora en diálogo con Radio Rivadavia.

«O se ponen al frente o la situación del país estará muy difícil», remarcó. «Recién dicen que van a armar un comité de emergencia cuando hace más de una semana viene pasando esto. Necesitamos orden, estabilizar y restablecer la autoridad a todo nivel», lanzó.

En las últimas horas, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti responsabilizó a Milei y a Bullrich de agitar los saqueos. Para la candidata, en tanto, «hay improvisación y un dejar hacer, no se puede haber pasado por alto todas las alertas que hubo sobre los saqueos».

Para Bullrich, la culpa es del kirchnerismo

Según expresó, los saqueos responden a «cuatro años de sufrimiento, llanto, angustia social, familias rotas, destrucción del capital económico», y apuntó que «el kirchnerismo terminó generando el mayor nivel de destrucción» de las familias.

Bullrich consideró que en la Argentina no hay Gobierno y que el país está en estado de acefalía, con la gente sola y desamparada. «Hoy los argentinos se tienen que cuidar solos porque no hay ley producto de este descontrol», dijo.

En ese panorama, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio opino que «necesitamos orden, estabilidad y restablecer la autoridad a todo nivel. Necesitamos que el kirchnerismo no quiera distinguir saqueo de robo, necesitamos mandar un mensaje claro de que no habrá ninguna posibilidad de que esto suceda. Necesitamos terminar con los discursos como los de (el ministro bonaerense, Andrés) Larroque, que dice ‘peronismo o disolución nacional'».

El que tampoco se salvó de las declaraciones de Bullrich fue el ministro de Economía, Sergio Massa, a quien acusó de haber hecho trampa y criticó por la devaluación del tipo de cambio oficial de la semana pasada.

«Se despertó haciendo trampa, devaluó como si eso no impactara en las familias y los precios aumentaran. No se pueden hacer esas cosas post elección, como si eso no generara desesperación en la sociedad», cerró.

