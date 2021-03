Tras idas y vueltas, Alberto Fernández tomó juramento a Martín Soria como Ministro de Justicia

Juramento de Soria. Foto: Presidencia de la Nación.

El presidente Alberto Fernández le tomó este lunes juramento a Martín Soria como ministro de Justicia, en un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

De esta forma, Soria ya quedó formalmente en funciones y reemplaza a Marcela Losardo en la estratégica cartera.

El primer mandatario argentino, en el acto, aprovechó para saludar y agradecer la gestión de Losardo al frente del ministerio al que ha renunciado.

“Es una alegría que estés con nosotros, Martín, pero antes quiero agradecerle muy especialmente a Marcela Losardo. Es una amiga entrañable e hizo un trabajo que es exactamente lo que yo le pedí“, resaltó el jefe de Estado, antes de leer el juramento.

El flamante ministro juró “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”.

En la ceremonia en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, no hubo discurso de Soria y solo se trató de un breve evento formal de asunción.

La Cámara de Diputados le aprobó la renuncia a Soria en la sesión del pasado sábado y así quedó todo listo para su asunción como ministro del Gabinete nacional.

En tanto, su designación al frente de la cartera de Justicia y Derechos Humanos quedó oficializada este lunes a través del Decreto 225/2021 publicado este lunes el Boletín Oficial con la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Martín Soria juró como ministro de Justicia. Canal 26.