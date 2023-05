Tras la baja de Cristina arrancó el «juego de tronos K»: quién será el candidato

Descartada la candidatura de Cristina Kirchner, se activó este martes la cuenta regresiva para que el oficialismo defina la estrategia electoral de cara a las PASO del 13 de agosto. A la vista de los índices de inflación, el deterioro del poder adquisitivo, y el humor social ‘pesimista’ que se desprende de varios relevamientos de opinión pública, los dirigentes del Frente de Todos discuten puertas adentro los posibles candidatos para «dar vuelta la elección en la Provincia y en el país».

El Partido Justicialista (PJ) nacional realizó este martes 16 de mayo un congreso en el club Ferro Carril Oeste en el cual se seguía debatiendo sobre el rol de la vicepresidenta en la contienda electoral. Sin embargo, la titular del Senado confirmó su decisión «razonada y pensada» de no ser candidata, lo que «despejó» el camino a otros referentes dentro de la coalición oficialista.

El gran dilema a resolver que todavía tiene por delante el peronismo es si presentará varios precandidatos presidenciales que compitan en las PASO o si converger en una única postulación de consenso.

Sergio Massa

Si bien Sergio Massa se consolidó en los últimos meses como uno de los candidatos del Frente de Todos, ni siquiera el ministro de Economía generaría el consenso suficiente para bajar al resto de las listas. A esto se suma la endeble situación económica tras conocerse el 8,4% de inflación en abril.

Consultado a comienzos de mayo en AmCham Summit 2023 sobre una eventual candidatura a presidente en las próximas elecciones, Massa dijo que “tuve la fortuna desde los 27 años de tener todas las responsabilidades que alguien en la vida institucional puede tener. A veces no es lo que uno quiere sino el contexto”.

“El tema del contexto familiar para mí es todo un tema. La familia que tengo es lo más importante que construí en mi vida. Eso es un condicionante”, dijo.

Sergio Massa. Foto: NA

«Segundo, creo que un gobierno, por más que sea un gobierno de coalición, tiene la obligación de dar certidumbre, y parte de esa certidumbre es no exponer a la sociedad sus debates internos«, agregó.

Por ello Massa propuso que no debería plantearse una PASO entre integrantes de la coalición del Frente de Todos. «Esto de querer exponer en una primaria si el gobierno tiene diferencias o no las tiene, la verdad que me parece un gravísimo error».

Y añadió: “Yo soy parte de una coalición de gobierno. Quiero que mi coalición de gobierno siga gobernando, y para eso lo que tenemos que decirle a la gente es lo que nos tocó resolver, lo que no pudimos resolver y hacia dónde vamos”.

Daniel Scioli defiende su candidatura «legítima»

Daniel Scioli. Foto: Télam

En contraposición, tras la decisión de Alberto Fernández de no competir por la reelección, Daniel Scioli se entusiasmó y aseguró que el peronismo debe definir la interna en «una gran PASO ordenada».

«Espero que se dirima todo en una gran PASO, ordenada, de común acuerdo y que fortalezca nuestro espacio», subrayó el ex gobernador de Buenos Aires.

«Las PASO nos hacen más fuertes. Las PASO son fundamentales para discutir nuestro futuro», enfatizó Scioli a mediados de este mes en San Pablo, durante la realización de una feria de supermercadistas de todo el mundo.

«Mi participación en las PASO es legítima. Mi pasado, mi historia y mi experiencia me respaldan para postularme. Después la gente decidirá», remarcó en una publicación de su cuenta de Facebook.

Agustín Rossi, con el camino «despejado» para competir tras la decisión de CFK

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó este martes que en los próximos días anunciará formalmente su lanzamiento como precandidato presidencial, luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner reiterara que no se postulará por otro mandato nacional.

El santafesino se refirió a la carta que difundió este martes la ex presidenta, en la que aclaró que no buscará ser candidata este año, sumado a la decisión del presidente Alberto Fernández de no competir por la reelección, lo que -a su entender- le despejó el camino.

Agustín Rossi. Foto: Télam

«Dije que me había puesto como fecha el martes (para definir), hoy mi decisión está mucho más cerca del sí, de ser candidato, seguramente en los próximos días estaré anunciándolo formalmente», sostuvo Rossi en declaraciones televisivas.

A su entender, «lo mejor que le puede pasar al Frente de Todos es un espacio abierto, amplio plural, donde los que quieran competir lo puedan hacer».

«Sé que armar una lista nacional no es cosa fácil, pero yo voy a hacer el esfuerzo de tratar de serlo y ser una de las alternativas que pueda competir en estas PASO», destacó Rossi.

‘Wado’ de Pedro y Grabois, los referentes cercanos a Cristina Kirchner

El cuanto a la posible candidatura Eduardo ‘Wado’ de Pedro, el ministro del Interior se mostró cauto en declaraciones recientes y llamó a «militar y salir a dar la discusión sobre los modelos de país», mientras que remarcó que «el candidato será lo último» para definirse.

«Lo más conveniente es mantener la unidad, tener un programa, saber que lo que se propone se va a hacer y si eso no se puede generar mediante un consenso, se tendrá que resolver mediante unas PASO», sostuvo el funcionario nacional al analizar la interna del Frente de Todos de cara a los comicios.

Eduardo «Wado» de Pedro. Foto: NA

Otro de los precandidatos es Juan Grabois, quien visitó el 14 de mayo al ex mandatario de Uruguay José «Pepe» Mujica en su residencia de Montevideo y le agradeció su «calidez y consejos políticos».

El dirigente encabezará el próximo viernes 19 de mayo en el Estado Etchart de Ferro (Avellaneda 1240 de la Ciudad de Buenos Aires) su acto de lanzamiento como precandidato presidencial bajo la consigna «Argentina Humana, Juan 23».

En varias oportunidades, Grabois señaló que en caso de que la vicepresidenta Cristina Kirchner o el ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, anuncien que serán candidatos presidenciales él declinará su postulación.

Juan Grabois y Pepe Mujica. Foto: IG @juangrabois

Kicillof llamó a «dar vuelta la elección»

Mientras tanto, Axel Kicillof, convocó este martes a dirigentes del oficialismo a «trabajar y militar» para «dar vuelta la elección en la Provincia y en el país».

De esta forma, el mandatario provincial reconoció el complejo panorama que afrontará el Frente de Todos (FdT) en las elecciones de este año, ya que habló de «dar vuelta» unos comicios que todavía no se realizaron.

Axel Kicillof. Foto: Télam

Todo indica que las palabras del mandatario provincial se basan en los números que arrojan las encuestas que está mirando el oficialismo, los cuales no favorecerían sus aspiraciones.

«A trabajar, a militar, a recorrer casa por casa, escuela por escuela, fábrica por fábrica, lugar por lugar… Vamos a dar vuelta la elección en la Provincia y en el país», exhortó Kicillof, al cerrar el Plenario de Trabajadores bonaerenses, junto a su ministro de Trabajo y sindicalista, Walter Correa.

Victoria Tolosa Paz piensa en una estrategia electoral que «incluya a todos los sectores»

En paralelo, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró que el Frente de Todos espera que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner definan una estrategia electoral que «incluya a todos los sectores».

Así lo expresó la funcionaria nacional en el ingreso al Congreso del Partido Justicialista, que se reúne en el microestadio de Ferro, en el barrio porteño de Caballito.

«Estamos esperando que la conducción que es Alberto y Cristina diseñen una estrategia que incluya a todos los sectores del Frente de Todos y expresen cuáles son las fórmulas que permitan abrazarte al conjunto de la diversidad de nuestro frente político», sostuvo.

Aníbal Fernández, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz y Agustín Rossi. Foto: NA

En esa línea, nombró al dirigente social cristinista Juan Grabois, al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y al jefe de Gabinete, Agustín Rossi; los tres referentes del FdT que ya dejaron en claro sus intenciones por competir en la interna del oficialismo.

Al respecto, Tolosa Paz resaltó que, tanto el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, como el ministro de Economía, Sergio Massa, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no expresaron sus intenciones públicamente, pero afirmó que serán parte de la estrategia electoral.

«(Habrá que definir) qué equipo va a jugar en la órbita nacional; qué equipo va a jugar en la Provincia; quiénes vamos a ser partícipes de ese partido, quiénes iremos al banco; quiénes iremos de titular o de arqueros», sostuvo Tolosa Paz.

CA/ED