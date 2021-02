Tras la condena a un rapero, España promete las aliviar penas por “excesos” en libre expresión

Pablo Hasel, el rapero que ira prisin.

El Gobierno de Espaa anunci que quiere aliviar las penas por “excesos en el ejercicio de la libertad de expresin”, a raz del popular caso de un rapero condenado a prisin y que recibi el apoyo de figuras como Pedro Almodvar, Joan Manuel Serrat o Javier Bardem.

El anuncio tiene su origen en la condena a nueve meses de prisin recibida en 2018 por Pablo Rivadulla Dur, conocido como Pablo Hasel, por unos tuits en los que ataca a la monarqua y a las fuerzas policiales espaolas, calificndolas de “mercenarios de mierda” y acusndolas de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes.

El rapero fue condenado por un delito de enaltecimiento del extremismo por estos mensajes publicados entre 2014 y 2016 y el pasado 28 de enero, la Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid, le dio un plazo de 10 das hbiles para ingresar voluntariamente en prisin.

El rapero indic que no ir por sus propios medios a la crcel, por lo que se expone as a ser detenido, report la agencia de noticias AFP.

Su caso suscit manifestaciones de apoyo en Madrid y Barcelona, e incluso un manifiesto firmado por ms de 200 artistas, incluidas estrellas del cine espaol como Almodvar, Bardem y Aitana Snchez Gijn, y de la msica, como Serrat.

“Nos hemos unido para mostrar nuestro apoyo a Pablo, exigir su libertad, as como que se expulsen del Cdigo Penal este tipo de delitos que no hacen sino cercenar el derecho, no solo de libertad de expresin, sino de libertad ideolgica y artstica”, afirma el manifiesto publicado el lunes.

A las crticas se sum Amnista Internacional (AI), afirmando que “nadie debera ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo desagradable o escandaloso”.

Horas despus de conocerse el manifiesto, el Gobierno espaol anunci que plantear “una revisin de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresin”.

Adems no han hecho nada para frenar mi encarcelamiento en 4 das. Con declaraciones vacas como tantas promesas falsas ms, quieren apagar la solidaridad. — Pablo Hasel (@PabloHasel) February 8, 2021

La revisin ser promovida por el Ministerio de Justicia, con el objetivo de que se impongan penas “disuasorias” y no de crcel en el caso nicamente de “conductas que supongan claramente la creacin de un riesgo para el orden pblico o la provocacin de algn tipo de conducta violenta”.

El Gobierno especific en su comunicado que quiere sacar del mbito penal “aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artsticas, culturales o intelectuales”, y enfatiz que el castigo penal de dichos exabruptos “supondra un desaliento para la libertad de expresin”.

En la sentencia condenatoria, consultada por AFP, la Audiencia Nacional insista en la “enorme difusin” de los mensajes de Pablo Hasel “ante un colectivo afn” de ms de 50.000 seguidores en ese momento, y en el “potencial riesgo final de que algn seguidor, aleccionado por las expresiones y la justificacin del terrorismo que encierran, acabe usando la violencia”.

Manifestantes reclamaron por la libertad total del msico.

“La incitacin a la violencia terrorista (…) no puede estar amparado por la libertad de expresin porque entra de lleno en el ‘discurso del odio'”, argumentaba la sentencia de 2018.

El caso de Pablo Hasel recuerda al de otro rapero, Valtonyc, condenado en 2017 en Espaa a tres aos y medio de prisin por enaltecimiento de la banda separatista armada vasca ETA, injurias al rey y amenazas en canciones suyas de 2012 y 2013.

Valtonyc se instal en Blgica en mayo de 2018, antes de ser detenido. Espaa pidi su extradicin, pero ese mismo ao un tribunal de Gante -la capital de Flandes- la rechaz en primera instancia, al considerar que los hechos no eran delito en Blgica. El pedido est ahora pendiente de un tribunal de apelaciones.

La actuacin judicial contra Valtonyc, Pablo Hasel y tuiteros procesados por delitos similares fue muy criticada desde el inicio por la formacin izquierdista Podemos, que desde enero de 2020 gobierna Espaa en coalicin con los socialistas de Pedro Snchez.