Tras la derrota en Madrid, Pablo Iglesias se retira de la política – Télam

Pablo Iglesias se retira de la poltica.

El exministro y ex nmero dos del Gobierno espaol, lder de la fuerza de izquierda Unidas Podemos y candidato a la Asamblea de Madrid, Pablo Iglesias, anunci este martes que se retira de la poltica,tras reconocer una contundente derrota en la capital con el conservador Partido Popular.

“Dejo todos mis cargos. Dejo la poltica entendida como poltica de partido e institucional”, asegur el dirigente frente a sus seguidores en el bunker electoral en Madrid.

Iglesias dej hace apenas semanas la vicepresidencia del Gobierno para ser candidato en Madrid en busca de evitar un nuevo triunfo conservador, pero aunque Unidas Podemos mejor algo respecto de su desempeo en la capital en 2019, sus apenas 10 bancas en el legislativo capitalino suenan a poco.

“Que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organizacin y tu papel para mejorar la democracia en tu pas se vea enormemente limitado y movilicen lo peor de los que odian la democracia. Y uno debe tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones” explic Iglesias, rodeado de buena parte de la plana mayor partidaria.

El exvice consider “evidente que al da de hoy, los resultados dejan claro” que su presencia no contribuy “a sumar” y fue an ms tajante: “No soy una figura poltica que pueda contribuir a que en los prximos aos nuestra fuerza poltica pueda consolidar su fuerza institucional”.

Iglesias insisti en que no quiere “ser un tapn para una renovacin de liderazgos que se tiene que producir” en el partido y hasta especul con que la ministra de Trabajo y vice tercera, Yolanda Daz, “puede ser la prxima presidenta del Gobierno”.

Se va de la primera lnea uno de los imprescindibles, pero seguir siempre en nuestra trinchera. Nos encontraremos siempre en el lado bueno de la historia, compaero @PabloIglesias. ✊🏻🔻 pic.twitter.com/GHQJV1yPk6 Izquierda Unida🔻 (@IzquierdaUnida) May 4, 2021

“Yo no s lo que es el destino; caminando fui lo que fui”, dijo Iglesias, al citar un fragmento de El necio, una cancin del cubano Silvio Rodrguez.

Parte del descontento del ahora exvice puede explicarse tambin por el notable desempeo de Mas Madrid, una fuerza nueva, tambin de izquierda y liderada por su examigo y socio poltico Iigo Errejn, que logr sumar 24 bancas y se convierte en la fuerza emergente del sector en esa ciudad.