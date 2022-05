Tras la masacre, Biden se pronunció en contra de la tenencia de armas

El Presidente de Estados Unidos se manifestó en contra de la tenencia de armas luego de la matanza de 21 personas en manos de un joven de 18 años en una escuela primaria en Texas este martes.

«Tenía la esperanza, cuando me convertí en presidente, de no tener que hacer esto de nuevo», afirmó el presidente Joe Biden este martes por la noche, en un mensaje al país con motivo de lo que calificó como «otra masacre».

El mandatario lamentó «cuántas veintenas de niños pequeños que son testigos de lo que pasó, vieron morir a sus amigos como si estuvieran en un campo de batalla», y subrayó que tenía una sensación «sofocante» porque «perder un hijo es como te arranquen un pedazo del alma».

To lose a child is to have a piece of your soul ripped away. It is never quite the same.

And it’s the feeling shared by the siblings, grandparents, families, and communities left behind.

I ask the nation to pray for them, to give them strength in the darkness they feel.

— Joe Biden (@JoeBiden) May 25, 2022