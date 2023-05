Tras llegar a Hiroshima, Zelenski se reunió con líderes del G7 para ‘acercar la paz’ a Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegó a Hiroshima para participar en la cumbre del G7 que, según dijo, le permitirá «acercar la paz» a su país, y en sus primeras horas en tierras japonesas se reunió con varios de los líderes de las principales economías del mundo.

El mandatario arribó cerca de las 15:30 locales (3:30 de Argentina) en un avión cedido por Francia, un día después de conseguir que Estados Unidos abra la vía para autorizar la entrega de aviones caza F-16, uno de sus reclamos más fuertes de Kiev para avanzar con la contraofensiva y recuperar tierras ocupadas por Rusia.

«Japón. G7. Importantes reuniones con socios y amigos de Ucrania. Seguridad y mayor cooperación para nuestra victoria. Este sábado, la paz estará más cerca», dijo Zelenski en las redes sociales.

La visita le brinda la oportunidad de reunirse con los dirigentes de las siete economías más industrializadas (Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia), que apoyan financiera y militarmente a su país frente a la invasión que comenzó en febrero de 2022.

En sus primeras horas en Hiroshima, Zelenski mantuvo breves encuentros con los primeros ministros de Japón, Fumio Kishida; de Reino Unido, Rishi Sunak, y de Italia, Giorgia Meloni, consignó la agencia de noticias Europa Press.

Staying in Japan for the #G7 Summit, I met with Italian Prime Minister @GiorgiaMeloni. We discussed Italy’s defense and political support for Ukraine and the first results of my recent visit to Italy and the fact that we need to improve our air defense capabilities, including…

