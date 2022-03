Tras PBA, crecen más embestidas contra freno a re-re de intendentes

Fue una postal anticipada de discusiones que por lo bajo avanzan en otras provincias, y que involucran intereses electorales de oficialismos y oposición. En tierra cordobesa, intendentes propios y ajenos tienen entre ceja y ceja una ley de fin de 2016 que impone un tope de sólo dos gestiones consecutivas a los intendentes. Un límite que golpea de lleno a cerca de la mitad de los actuales Ejecutivos municipales cordobeses -de distintos signos políticos-, que de no mediar retoques no podrán pelear otro mandato el año que viene.

La pretensión de avanzar en una “reinterpretación” de aquel alambrado político -en pos de que la primera de las dos gestiones permitidas arranque a partir del actual período- encuentra adeptos tanto en la oficialista Hacemos por Córdoba, que lidera Juan Schiaretti, como en filas de Juntos por el Cambio.

Pero en los últimos meses desde ambas veredas se cuidaron de aparecer dando “el primer paso” en la avanzada contra un norma impulsada por el oficialismo -por entonces con el sello de Unión por Córdoba-, con foco en buscar una estrategia menos incómoda que permita diluir costos políticos.

Los tiempos sin embargo corren, el 2023 se acerca y las definiciones se vuelven mes a mes más imperiosas. En las últimas horas dio cuenta de ello el ministro de Gobierno cordobés, Facundo Torres, además de dejar entrever que la cuestión sería analizada en la próxima reunión de la institucional Mesa Provincia-Municipios, prevista para abril.

“Es un tema que preocupa a todos aquellos que tienen que decidir qué hacen a partir del 2023: si tienen que preparar a alguien o tienen la posibilidad de ser re-reelectos”, dijo Torres. En diálogo con Puntal Villa María, señaló que “hay una diferencia grande de criterios planteada a partir de una ley que habla de dos períodos consecutivos, y muchos argumentan que esos dos períodos deben contarse del 2019 al 2023 y del 2023 al 2027”.

“No podría contarse el período 2015-2019 porque la ley estaría teniendo efectos retroactivos, ya que estaba corriendo ese período”, dijo Torres. Y sumó un dato adicional. pandémico: “Además hay argumentos que tienen que ver con lo sanitario, entre los cuales hay intendentes que dicen que recién ahora pueden llevar a cabo su plan de gestión”.

“Esto será merituado próximamente; tenemos la Mesa Provincia -Municipios de abril y ahí los distintos bloques van a plantear esta cuestión, que preocupa a todos los intendentes sin distinción de extracción partidaria”, afirmó, y remarcó : “Es un tema que tenemos que abordar e ir desandando con el trabajo de nuestros legisladores”.

En la oposición cordobesa, la cuestión fue parte de la reunión del lunes de los diputados nacionales radicales Mario Negri, Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning con legisladores provinciales de Juntos UCR.

De allí emanó, a priori, una premisa: que el radicalismo no será el propulsor de la iniciativa y esperará a que sea planteada por el oficialismo. “No va a pasar como con lo del juego online”, advirtieron ayer desde filas del centenario partido a este diario, en referencia al proyecto de regulación presentado por JxC y aprobado a fin del 2021. “Lograron dividir a la oposición, comiéndose todos los costos, y el peronismo fue, levantó la mano y quedó indemne en este tema”, se quejó.

En Entre Ríos, en tanto, el presidente de la Liga de Intendentes del PJ, Lucas Larrarte, anticipó en las últimas horas la decisión de “consultar legalmente la norma que no permite a quien fue dos veces vice -o una vez vice, y en otro período intendente- volver a postularse”.

El actual intendente de San Salvador precisó que la intención apunta a “revisar si no hay impedimento o si cuenta como una tercera candidatura”. “La idea es que unos colegas abogados puedan plantear la cuestión judicialmente para tener certezas sobre la interpretación de la norma”, dijo, en diálogo con Radio Ciudadana de Concordia.

Larrarte sostuvo que “la reforma de 2008 habla de que no pueden sucederse recíprocamente”. “Nosotros nos vamos a apoyar en ese término para señalar que solamente es recíproco cuando quien está de intendente va como viceintendente, o viceversa”, reveló. Y, bajo esa estrategia, consideró que “cuando no es así, no hay impedimento para que el viceintendente pueda ser una vez más intendente”. El tema fue parte de la agenda de gestión y de política de la cita que la Liga tuvo el viernes con el gobernador peronista Gustavo Bordet.

Desde filas del peronismo provincial dijeron a este diario que “hay varios intendentes o vices que harán la consulta”, que “tiene que ver con la interpretación de un artículo de la Constitución provincial de 2008”. Una avanzada en la que marcharían también jefaturas comunales de la oposición.

En su artículo 234, la Carta Magna define que intendentes y vice “durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos o sucederse recíprocamente por un período consecutivo más y luego sólo por períodos alternados”.